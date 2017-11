Geweldig: 'Thuis'-fan Wout Van Aert speelt mee in zijn favoriete soap



TDS

20u47

Bron: VRT 5

Wout Van Aert is een echte fan van Thuis - dat was op de set van de Eén-soap geweten. Toen ze het personage van politieman Dieter creeërden, kreeg die net daarom - en omdat er bij Thuis ook Van Aert-fans rondlopen - de achternaam van de populaire veldrijder. "Toen de scènes geschreven werden voor de vrijgezellenavond van Dieter Van Aert leek het ons leuk om Wout voor de figurantenrol van de neef van Dieter te vragen. Wout was meteen enthousiast. Het was even puzzelen om tijd te vinden in zijn agenda. Maar toen was het vrij snel beklonken. Wout heeft zich alleszins erg goed geamuseerd.", aldus Thuis-producer Hans Roggen. (ARo)

VRT

VRT