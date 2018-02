Geweldig: rappende oma verbaast in 'Belgium's Got Talent' TDS

Terwijl een zingende oma hoge toppen scheert in 'Ireland’s Got Talent', is het ook in 'Belgium’s Got Talent' uitkijken naar een oma met talent. Juryleden An Lemmens, Niels Destadsbader, Stan Van Samang en Dan Karaty zetten zich schrap voor de 66-jarige rappende oma Liliane. Als MC Lily verrast zij de hele zaal met haar song over diversiteit. “Is er een wet die zegt dat je maar tot een bepaalde leeftijd mag rappen misschien?”, aldus Liliane. Maar kan ze ook rekenen op een ‘ja’ van de jury? 'Belgium’s Got Talent', vanaf vrijdag 23 februari om 20u40 bij VTM.