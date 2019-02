Gevierde acteur uit ‘Young and the Restless’ dood aangetroffen TK

05 februari 2019

09u19

Bron: ANP 0 TV ‘Young and the Restless’-ster Kristoff St. John is overleden. De 52-jarige acteur werd zondag dood in zijn huis in San Fernando Valley aangetroffen, meldt TMZ op basis van bronnen binnen justitie.

Onder welke omstandigheden St. John overleed, is nog onduidelijk. Er lijkt voorlopig geen sprake van een misdrijf. Mogelijk heeft alcohol een rol gespeeld, andere media suggereren zelfmoord. In 2017 deed St. John al een zelfmoordpoging.

St. John speelde 27 jaar lang de rol van Neil Winter in de Amerikaanse soap ‘Young and the Restless’. Hij won er door de jaren heen verschillende Emmy's en Image Awards voor.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.