Gevallen Roseanne Barr: "Ik ben géén racist" SD

14 juni 2018

19u14

Bron: ANP 0 TV Roseanne Barr (65) heeft tekst en uitleg gegeven over de tweet die haar vorige maand haar televisieserie kostte. De 'racismetweet' over Valerie Jarrett (61), die als adviseur voor voormalig president Barack Obama (56) werkte, was volgens Roseanne antisemitisch en niet racistisch bedoeld.

"Ik heb me nooit ingelaten met racisme en zal dat ook nooit doen", twitterde Roseanne. "Ik ben niet waar mensen mij van beschuldigen." De gewraakte tweet, waarin de comédienne de afro-Amerikaanse moslima Jarrett de baby van de Moslim Broederschap en 'Planet Of The Apes' noemde, ging volgens Roseanne over "het antisemitisme van de deal met Iran". "Mensen met een laag IQ kunnen denken wat ze maar willen."

Roseanne's tweet over Jarrett maakte veel los. Zender ABC besloot direct te stoppen met de reboot van Roseanne, de televisieserie waarin de comédienne de hoofdrol vertolkte. Nu ze werkloos is, heeft Roseanne veel tijd gehad om na te denken. "Ik wil dat jullie weten dat ik in orde ben", twitterde ze donderdag. "Ik heb de tijd genomen om te reflecteren en inzicht te krijgen in wat ik heb gezegd en hoe dat verkeerd is opgevat." Ook liet Roseanne weten "snel" haar verhaal te doen in de media.