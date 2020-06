Gevaarlijke toestanden in ‘Chateau Meiland’: Maxime speelt voor kapper TK

22 juni 2020

Ook in Frankrijk is het onmogelijk om naar de kapper te gaan tijdens de quarantaineperiode. Maar niet getreurd: Maxime schoolt zich om tot kapper en neemt het haar van Martien onder handen. En daar is die allerminst gerust in...