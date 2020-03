Gevaarlijke spelletjes, hondendrollen en een culinaire topdate: dit was aflevering 6 van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

27 maart 2020

21u40 0 TV Nu de eerste week in Thailand er bijna op zit, wordt het voor de koppels steeds moeilijker om aan de verleiding te weerstaan. Dag zes is aangebroken, en die zag er zo uit!

Vandaag begint Annelien de dag met een aloude wijsheid. “Een relatie op het spel zetten kan gevaarlijk zijn”, klinkt het. NO.F*CKING.WAY.

De koppels zijn intussen zes dagen van elkaar gescheiden. Dat zorgt er ook voor dat ze al zes dagen de tijd hebben om na te denken. Allez ja... In het geval van Elke zijn dat vooral zes dagen om te wenen en zich zorgen te maken. Haar vriend Arda geniet in het mannenresort namelijk wel heel erg van de aandacht die de verleidsters hem geven. Elke doet dan ook een oproep.

Langzaamaan begint het bij Elke ook door te dringen dat meedoen aan ‘Temptation Island’ geen goede zaak is. De voorbije dagen heeft zij zich immers prima gedragen. Wat niet meteen van haar lief kan worden gezegd.

(Er is gelukkig wel een lichtpuntje: Elke kan lezen.)

De zorgen van Elke zijn dan wel een terugkerend fenomeen dit seizoen, geheel onterecht zijn ze niet. Arda heeft in het mannenresort het nachtleven ontdekt en zet met veel plezier de bloemetjes buiten. Maar daar is volgens hem niets mis mee.

Dat hij in de aflevering van vorige week een sensuele date had met Eline? NO PROBLEMO!

Zeker niet wanneer Arda nu alweer het gezelschap opzoekt van Amber. Kan iemand Arda eens uitleggen dat a) ELKE zijn vriendin is? en b) dit niet het begin is van een intelligent gesprek? Dank u.

Oké, schrap opmerking b maar. Volgens Amber is dat wel het begin van een boeiend gesprek.

Arda vat vervolgens zijn voorkeur nog eens samen voor de onoplettende kijker.

Maar Arda is een - ahum - eerlijke jongen en spreekt daarom ook z’n voorkeur uit.

Vorige week maakte de nieuwe verleidster Angelique haar opwachting in het mannenresort. Zij blijkt gezegend met een prachtige lach. Of misschien ook niet.

Hoe dan ook: Angelique dronk zich iets teveel moed in, waardoor ze een slechte indruk maakte op de boys. Karim blikt nog even terug.

Niet alleen de heren kregen er een nieuwe (enigszins halfbakken) ‘Temptation’ bij. De dames mochten kennis maken met Nick, de nieuwe verleider.

Ook hij maakte geen al te beste indruk. De andere verleiders vinden hem een kwal, en ook Elke moet niets van Nick weten.

Grigor - AKA Jerommeke from Belgium - zou Nick het liefst van het eiland sjotten. Hij ziet de Nederlander als een concurrent in de strijd om Roshina. Gelukkig heeft hij een feodale claim!

Grigor weet ook dat Roshina een echte man wil. Geen jongetje zoals Nick, zegt hij. Grigor is er dan ook zeker van dat hij de ideale man is voor de Nederlands-Iraanse schone.

Al kan er wel een kleine kink in de kabel komen, zo blijkt.

Of nee, all good.

Roshina legt het ook nog even zelf uit. En zorgt er meteen ook even voor dat Grigor in de friendzone terechtkomt. Auwtch!

Jerommeke - sorry, Grigor - heeft de boodschap nog niet helemaal begrepen.

Verleider Christophe ging vorige week op date met Angela. Voor wie het vergeten was: dat zag er zo uit:

Deze aflevering heeft hij een nieuwe strategie bedacht. Die bestaat erin om Angela te wekken met een gesprek... en een kussen tegen haar hoofd te gooien. Het moet zijn dat wij al een hele tijd niet meer daten, want sinds wanneer is dat de norm om je interesse kenbaar te maken?

Gelukkig heeft Christophe een intelligente blik om ons van het tegendeel te overtuigen. OF TOCH NIET.

Voor hij vertrekt uit Angela’s slaapkamer, toont Christophe zich nog eens van z’n meest romantische kant.

Kan er iemand aan Christophe vertellen dat je op die manier geen indruk maakt op een slimme, mooie vrouw zoals Angela?

Maar Christophe - AKA Tarzan AKA Tom Cruise van Dunaldy - ziet de challenge wel zitten.

Ondertussen probeert verleider Bas indruk te maken op Melissa. Wij denken dat Bas dringend eens naar de oogarts moet, want volgens ons is hij stekeblind. Waarom zou je in godsnaam indruk willen maken op een vrouw die in een pluchen pyjamabroek rondloopt in Thailand, een land waar het gemiddeld 25 graden is? EXACTLY.

Zijn charme-offensief lijkt te werken. Melissa vindt Bas niet langer sneaky, maar verlegen.

Maar die eerlijkheid blijkt gespeeld. Dat hadden we echt niet zien aankomen hoor... * ROLT MET OGEN *

Vervolgens gaan Rick en Annelien langs in de resorts om poolshoogte te nemen. Rick stelt de enige vraag die er echt toe doet.

Tijdens het gesprek met Annelien, wordt duidelijk dat ‘Temptation Island’ een aanslag is op het niveau van Angela. Een klik én een band?

Hoe dan ook: Rick en Annelien komen vertellen dat er weer een date op het menu staat. In het mannenresort kiest Gianni voor Cheyenne, speelt Arda met vuur door op date te gaan met Amber, wil Karim Kunza beter leren kennen en gaat de voorkeur van Christian uit naar Felicia. Bij de vrouwen staat er dan weer een groepsdate op het programma. Annelien speelt eventjes de sussende reisgids.

De groepsdate heeft op Roshina een positief effect. Ook al zit ze met Melissa op een rots naar vissen te kijken, en doet die laatste er ook deze week weer alles aan om de sfeer te verpesten.

Elke probeert ondertussen te genieten op de groepsdate, maar ze heeft het nog steeds moeilijk met de beelden van Arda. Ze legt zelf even uit wat het probleem is.

Grigor zoekt dan weer het gezelschap van Roshina (en Melissa) op. Daar heeft hij een goede reden voor.

Al lijkt hij nog een tweede, minstens even belangrijke reden te hebben: de visjes voeren.

Over Christophe en diens favoriete koppelhelft Angela valt niet veel te zeggen. Maar er werd wel wat afgelachen.

En dat is blijkbaar voldoende om te geloven dat het al in de sacoche is, nietwaar Christophe?

Gianni heeft op dat moment een date met Cheyenne. En een waarzegster. Al heeft Gianni dat laatste niet echt door.

Hoewel Elke aangaf dat ze liever geen fysiek contact wil zien tussen Arda en de verleidsters, trekt de personal trainer zich daar bijzonder weinig van aan tijdens z’n date met Amber.

Meer zelfs: hij lijkt Elke al volledig te zijn vergeten wanneer hij z’n band met Amber beschrijft. Zelfs ons ijskoude hart breekt een beetje mee met dat van Elke.

Amber is heel blij met de aandacht van Arda, aangezien ze hem een mooie man vindt. Ze windt er dan ook geen doekjes om.

SHOCKER: Amber en Arda geven aan elkaar toe dat ze elkaar leuk vinden. En dat ze, moest Elke geen belemmering zijn, elkaar graag beter willen leren kennen. Het respect dat we aanvankelijk hadden voor Arda, is nu he-le-maal weg. #Elkeverdientveelbeter

Amber wrijft het er nog een beetje harder in.

Christian krijgt dan weer klop van Felicia. Maar dat deert hem niet.

Felicia ondervindt na de date ook dat Christian een apart gevoel voor humor heeft. Zo zegt hij dat hij Angela al heel erg veel bedrogen heeft, maar da’s blijkbaar een grapje. Het is te hopen dat Angela het volledige fragment te zien krijgt op het volgende ‘vuurkamp’, denken wij dan.

Karim koos dan weer voor het gezelschap van Kunza. Dat is een keuze die in goede aarde valt, zo blijkt.

Karim zelf zet even de puntjes op de i. Hij vertelt aan Kunza dat hij na ‘Temptation Island’ enkele belangrijke keuzes wil maken. En daar speelt de houding van Roshina een belangrijke rol in.

Karim blijkt zowaar een stuk intelligenter dan dat we hem aanvankelijk hadden ingeschat!

Kunza besluit om Karim uit te horen over z’n gevoelens. Dat roept herinneringen op aan Dr Phil. Of toch iets van die strekking.

Al geeft dat toch niet echt het bevredigende resultaat waar Kunza op gehoopt had.

Hoe dan ook: na de dates is het weer tijd voor een feestavond. Al moet dat even wachten, want Gianni en Christian hebben eerst nog een goed gesprek. Daarin geeft Gianni toe dat hij Melissa bedrogen heeft in het begin van hun relatie.

Christian heeft meteen z’n (terechte) oordeel klaar.

Al is Christian niet de enige die een mening heeft. Ook Gianni heeft z’n hersenen gepijnigd... Over Christian. Hij gelooft niet dat Christian geen temptation heeft. Ook Karim lijkt daaraan te twijfelen. De twee Nederlanders proberen aan Christian z’n voorkeur te ontlokken. Karim heeft een ‘prachtige’ vergelijking om zijn vraag te ondersteunen.

Really, Karim? Heb je de verleidsters nu net vergeleken met stront?

Soit. De grootste rotzak van dit seizoen is ongetwijfeld Arda. Hij houdt niet alleen compleet geen rekening met Elke, hij wil ook verleidsters Eline en Amber tegen elkaar uitspelen.

Karim geeft hierna toe dat Kunza voor hem de grootste verleiding is. Arda was duidelijk niet aan het luisteren, want even later komt hij tot dezelfde conclusie.

Hoe dan ook: na de diepzinnige gesprekken is het tijd om een feestje te bouwen. In het mannenresort heeft Eline haar zinnen gezet op Arda. Ze maakt meteen ook duidelijk wat haar verhoopte resultaat is.

Eline lijkt te slagen in haar opzet. En da’s niet naar de zin van Amber...

In het vrouwenresort laat Angela zien dat ze erg goed kan dansen. Tot groot jolijt van de verleiders.

Maar dat vindt Angela niet erg hoor!

De sfeer in het damesresort is opperbest. Er wordt gelachen en gedanst. Of nee: daar is Melissa, de party pooper van dienst, weer.

Wanneer Grigor Melissa een danspasje wil ontlokken, wordt ze zelfs boos. “Hoe vaak heb ik al gezegd dat jullie mij niet moeten pushen?”, klinkt het. Wij vinden Melissa vooral een zaag, maar zelf heeft ze een ‘goede’ verklaring voor haar gedrag.

Grigor probeert nog om de sfeer erin te houden, maar daar wil Melissa niets van weten.

Bas ruikt z’n kans. Nadat Melissa bijna de neus van Grigor eraf beet, wil hij proberen om de Nederlandse blondine op te vrolijken. Hoewel hij daar best in slaagt, zegt Bas vervolgens wat wij allemaal denken.

Ondertussen zijn zowel Sam als Christophe aan het vechten om Angela te veroveren. Beide heren schatten hun kansen hoog in, maar Angela wil niet kiezen. Waarom zou ze ook, als je van twee walletjes kan eten?

Christophe vindt dat weliswaar geen bedreiging voor z’n kansen.

In het andere resort is Felicia op haar tenen getrapt. Hoewel de date met Christian gezellig was, wilde ze liever met Karim op date. Dat maakt ze ook duidelijk.

Maar Karim blijft erbij: hij had voldoende redenen om niet voor Felicia te kiezen.

Met Cheyenne heeft Karim een betere klik. Tegen haar durft hij wel eerlijk te zijn over zijn relatie met Roshina. Hij legt Cheyenne uit dat zijn relatie met Roshina op losse schroeven staat.

Cheyenne vindt het heel erg voor Karim. Zij vermoedt dat Roshina hem heel strak aan de leiband houdt en dat Karim daar ongelukkig van wordt. Karim heeft zelf het gevoel dat Roshina hem nooit zal geloven, hoe vaak hij haar ook zegt dat hij van haar houdt of dat ze in zijn ogen de mooiste is. Karim heeft genoeg van die onzekerheid, en dat snapt Cheyenne wel.

Nadat Karim de hele avond doorbracht met Cheyenne, wil Kunza ook nog even wat quality time met Karim. Daarbij is het haar plannetje om zich kwetsbaar op te stellen, en zo Karim voor zich te winnen. Dat werkt, want Karim overlaadt haar met aandacht en knuffels.

Roshina is zich ondertussen ook van geen kwaad bewust. Zij geniet volop van de aandacht die Grigor haar geeft. De verleider heeft alvast een geweldig idee voor een gezellige date in een klassezaak.

Maar dan dropt Roshina een bommetje.

Eerlijk? Als dat echt zo is, dan hebben we nu al medelijden met Grigor. En hij ook met zichzelf.

Alsof er nog niet genoeg drama is, blijkt ook Elke het niet getroffen te hebben. Zij moet niet alleen de beelden van Arda een plaats geven, verleider Matthieu - waar Elke steun bij vindt - ontpopt zich als een smeerlap eerste klas.

Al vermoeden wij dat het drama rond Elke en Arda de komende afleveringen alleen maar zal toenemen. Arda geniet alweer van de aandacht die hij krijgt van Eline. Zij speelt daar handig op in, door Arda te vragen waarom hij met Amber op date ging.

Amber heeft er ondertussen flink de pest in. En dat is Gianni ook opgevallen. Hij gaat even informeren hoe het met Amber gaat, maar weet het zeker: Amber is verliefd. Al wil zij dat niet gezegd hebben.

Ze illustreert vervolgens dat gebrek aan gevoelens met een huilbui. Wat mensen nu eenmaal doen als iets hen niet raakt, toch?

En Arda? Die heeft echt niet door dat Eline een spelletje met hem speelt. Zij wil alleen maar dat hij de fout in gaat. En dat lijkt nog te gaan lukken ook. Nadat Arda en Eline hun gesprek buiten beëindigen, trekken ze naar dezelfde slaapkamer...

Tot volgende week!