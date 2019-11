Geubels grijpt naast Emmy voor ‘Taboe’: “Een harde tik, omdat we écht wilden winnen” Mark Coenegracht in New York

26 november 2019

02u58

Geen vijfde Emmy voor een Vlaams tv-programma op het International Emmy Awards-gala in New York: het Eén-programma 'Taboe' van Philippe Geubels en productiehuis Panenka greep naast de Emmy in de categorie 'non-scripted entertainment'. Een behoorlijke tik voor de grote Vlaamse delegatie die hier in de grote feestzaal van het Hilton Hotel in New York, haast naar jaarlijkse gewoonte, een feestje wilde bouwen. De award ging uiteindelijk naar het Engelse format 'The Real Full Monty: Ladies Night'.

Voor het eerst in drie jaar tijd wint ons land geen prestigieus Emmy-beeldje op het International Emmy Awards-gala. Het is even wennen, na de feestjes die Tim van Aelst vorig jaar met zijn Emmy voor ‘Hoe zal ik het zeggen’ en Adriaan Van den Hoof een jaar eerder voor ‘Sorry voor Alles’ mochten bouwen. Vraag het maar aan de boys van ‘Callboys’ die eveneens in 2017 waren genomineerd, maar toen niet wonnen. Terwijl de ploeg van ‘Sorry voor Alles’ uit het dak gingen, doken de Callboys de New Yorkse nacht in. Op zoek naar troost.

Dat ‘Taboe’ flink weerwerk zou krijgen van het ITV-programma ‘The Real Full Monty: Ladies’ Night’ was duidelijk. ‘Taboe is een typisch Vlaamse succes-formule. Met een scherp randje, dat onze kijkers bijzonder weten te waarderen, maar voor een internationale jury toch wel eens wat moeilijker blijkt. Zeker als je concurrent een programma is over acht bekende Britse vrouwen die gevolgd worden in hun strijd tegen kanker, hun onzekerheden en twijfels, die leren hun nieuwe lichaam lief te hebben en het uiteindelijk ook te tonen in een eenmalig optreden dat het publiek van zijn sokken blaast. En toegegeven, het Britse format was iets meer mainstream en net dat tikkeltje meer emo”, licht programmabaas Olivier Goris toe. “Maar we mogen, neen moeten, uiteraard heel erg fier en tevreden zijn dat we alweer een nominatie beet hebben. En dat ‘Taboe’ nu enkel en alleen nog meer aandacht in de wereld gaat krijgen.”

Rooskleurig

Ook zonder de nochtans begeerde Emmy ziet de toekomst van ‘Taboe’ er rooskleurig uit. Het duo Geubels-Steppe is al druk bezig aan een tweede seizoen. Dit keer zal er niet worden gefilmd aan de kust, maar in de Ardennen. Ook de thema’s die Geubels wil aanpakken, zijn min of meer vastgelegd. De opnames zijn voor volgend jaar, de uitzending op Eén is voorzien voor het voorjaar van 2021. Bovendien heeft ‘Taboe’ al flink wat internationale aandacht weggekaapt. Nederland maakte het zich gemakkelijk en zond, met dank aan de populariteit van Geubels, gewoon de Vlaamse versie uit. Canada maakte dan weer een compleet nieuwe reeks, wel heel erg netjes gekopieerd van het Vlaamse scenario. Ook Zwitserland bleef niet bij de pakken zitten. Er liggen ook al enige tijd een stapel opties klaar. Onder andere voor zenders in de verenigde Staten, de Noorse landen, maar ook Engeland en Frankrijk. Mogelijk zullen die opties, dankzij de aandacht hier in New York, nu versneld worden gelicht. Met bovendien de mogelijkheid dat er extra aandacht komt van Zuid-Amerikaanse landen en zenders.

‘Taboe’ grijpt nu wel naast een Emmy award, maat eerder won het al de New York Festival award in de categorie ‘Reality Tv Drama’, de Silver award voor ‘Best format’ op het EBU creative forum in 2018 en de ‘Realscreen award’ in de categorie ‘Best social issue/current affairs’.

47ste editie

Geen vijfde Emmy Award dus voor Vlaanderen op negen jaar tijd. En geen plaatsje voor het trio Tom Baetens-Philippe Geubels-Kat Steppe in een exclusief Vlaams clubje van Emmy-winnaars, dat wel mag genieten van een toch ook al verdienstelijke nominatie voor ‘Taboe’. Tim Van Aelst blijft absoluut recordhouder met maar liefst drie Emmy Awards, voor ‘Benidorm Bastards’, ‘Wat Als?’ en ‘Hoe zal ik het zeggen?’. In 2017 won het VRT-programma ‘Sorry Voor Alles’ een Emmy en was ook de VIER-reeks ‘Callboys’ genomineerd. Ook productiehuis Geronimo haalde met o.a. ‘Fying Doctors’ Emmy-nominaties binnen.

De International Emmy Awards zijn de prijzen voor de beste televisieprogramma’s oorspronkelijk gemaakt en uitgezonden buiten de Verenigde Staten. Voor Amerikaanse formats zijn er de ‘gewone’ Emmy Awards. De international awards werden dit jaar al voor de 47ste keer uitgezonden. Ze zijn de belangrijkste internationale erkenning die een tv-programma kan krijgen. Traditioneel waren er ook nu weer elf categorieën. De award in de categorie ‘non-scripted entertainment’ werd uitgereikt door acteur Jerry O’Connell, die in 2007 huwde met de Nederlandse actrice Rebecca Romijn.

The International Emmy for Non-Scripted Entertainment goes to "The Real Full Monty: Ladies’ Night" produced by Spun Gold TV / @ITV! #UnitedKingdom #iemmyWIN #iemmys pic.twitter.com/89atURuCjk Intl Emmy Awards(@ iemmys) link