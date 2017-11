Geubels gaat loos: "Hola, hier heeft iemand haar maandstonden!" Mark Coenegracht | TDS

22u45 38 VIER TV Isolde Lasoen was geen partij voor de ijzersterke Linde Merckpoel en Thibault Christiaensen. Zij zijn nu al zeker van een plaatsje in de finaleweken.

De Nederlandse quizkluns Chris van der Ende werd er dinsdagavond met gemak uitgebonjourd. Woensdag moest drumster Isolde Lasoen eraan geloven, al kostte dat iets meer moeite. Isolde had net te weinig die winnaarsmentaliteit om te overleven. Ze scoorde geen enkele seconde in de filmpjesronde, en in de finale blunderde ze tactisch tegen Thibault. Het zat er nochtans even in, toen Isolde vier van de vijf Champions League-clubs wist te noemen en haar tegenstander naar een 61-9-stand dreef. Maar in plaats van snel te stoppen, blééf ze zoeken naar het vijfde antwoord. Uiteindelijk stopte ze op 10-9. Waarna Thibault aan één buurland van Libië genoeg had om uit te spelen.

Trouwe fans van ‘De Simste Mens’ hebben het tijdens deze 23ste aflevering ongetwijfeld opgemerkt. De mop over de vrouw in 'den Delhaize' van Philippe Geubels had hij tien afleveringen geleden ook al eens verteld, zij het in een iets andere versie. En voor de pietjes-precies: de helikopter die Erik van Looy tijdens de fotoronde van Isolde als een Seaking omschreef is eigenlijk een NHI NH90, sinds 2014 de vervanger van de overbejaarde Seaking. Nee, wij zijn geen zeurpieten.

De leukste quotes

Isolde: "Ik voel me een beetje opgejaagd. Ik ben al de hele dag niet zo lief tegen mijn vriend en mijn kind."

Thibault: "Het is dankzij Isolde dat ik hier nu zit."

Geubels: (tegen Thibault) "Da’s wel lastig zeker om hier naast uw mama te zitten?"(nadat Linde heeft uitgelegd hoe Thibault een dag eerder niks anders deed dan boeren omdat hij te veel Nalu’s had gedronken).

Jan-Jaap: (over het spuwen van Thibault) "Ik tuf ook wel eens. Bij "goeienavond mensen" is het er al uit." Waarop Linde: "Kom we beginnen het spel. Ha nee, eerst de jury nog voorstellen…"

Jan-Jaap: (na de aankondiging) "Het is de eerste keer dat ik aangekondigd word als teelbal." Waarop Geubels: "Bij mij gebeurt dat vaker."

Geubels: (over de kandidaten) "Ik verwacht veel. We hebben het volledige pakket. Knap, ongelooflijk slim, sexy. En dan Linde en Thibault er ook nog bij."

Geubels: (wijst naar Erik) "Isolde. Dat doet me denken aan de middeleeuwen. Tristan en Isolde. Hier is het dan Triestig en Isolde."

Jan-Jaap: (over afval sorteren) "Ik doe al mijn afval in één zak en die steek ik in de bak voor kleren voor Afrika. Da’s leuk voor die mensen. Verrassend."

Geubels: (over muziek op zijn begrafenis) "Ik dacht om zelf een cd’tje samen te stellen met 'Candle in the Wind' van Elton John, maar ook met geluid van ik die op hout klop en roep: "Laat me eruit, laat me eruit…""

Jan-Jaap: (tegen Isolde) "Heb je last van migraine. Moet je misschien stoppen met drummen."

Jan-Jaap: "Jazeker, ik heb kinderen uit buitenechtelijke relaties. Misschien is het wel het goede moment om dat naar buiten te brengen. In een quiz waar ongeveer het land naar kijkt. Hier is papa!"

Jan-Jaap: (na weetje over Pipi Langkous die in de porno zou zitten) "Ik moet zeggen dat vrouwen die denken dat drie maal drie zes is, redelijk vaak in de porno-industrie terechtkomen."

Geubels: (over een eerste date) Wat belangrijk is? Dat mijn vrouw er niet bij is.

Linde: (over autorijden) Er zijn al veel mensen in mijn gat gereden, maar ik in nog niemand zijn gat.

Geubels: (na overwinning Linde) "De rosse mensen zijn het hier aan het overnemen. Binnenkort word jij hier vervangen door Jelle Cleymans."

Hilarische momenten

Jan-Jaap: (over het tuffen van Thibault) "Hij zit qua tufafstand net te ver. Dus, dat is fijn." Waarop Philippe probeert te tuffen naar Erik. Met succes, want Erik moet wegspringen. "Of ik zat onder de geubels", aldus de presentator.

Isolde laat zich helemaal gaan: "Ik ben niet zo aan spelletjes. Waarop Linde: Dan zit jij hier echt goed, jong."

Geubels slaat toe. "Wie Is Het? is het favoriete bordspel van mijn grootmoeder. Ik heb een gepersonaliseerde Wie Is Het? gemaakt toen ze negentig werd. Met al haar vrienden en vriendinnen op. Ik kon alleen gemakkelijk winnen, want ik moest alleen vragen: "Leeft het nog?""

Geubels: (over uitgescholden worden) "Ik heb daar een zotte anekdote over. Ik was in de Delhaize. Er kwam een vrouw naar mij die zei: "Het is door uw onnozele, seksistische moppen dat ik niet meer naar 'De Slimste Mens' kijk." Ik zei: "Hola, heeft iemand haar maandstonden?""

Linde doet haar best om uit te leggen dat ze niet graag (touw)trekt. "Nu moet je daar zo lang aan hangen en op den duur denk ik: "Laat maar, het is goed.""

Linde vertelt heel ernstig een stevig verhaal van een dief die ooit op haar kot inbrak. De snoodaard pikte de gsm van een vriendin, liet een pak melk op de gang achter en gooide de gsm tussen de fietsen. Het verhaal lijkt dan ook eerder op een studentengrap dan op een diefstal. En Geubels: "Ik ben niet goed van dat verhaal." Waarop het verhaal helemaal ontspoort als hij samen met Jan-Jaap begint te fantaseren.

Kantelmomenten

Thibault is blijkbaar wat ziekjes en heeft een moeilijk avondje. Hij komt erg traag op gang en kijkt al snel tegen een achterstand aan. De ‘Puzzel’ gaat moeizaam voor alle kandidaten.

In de fotoronde haalt Thibault flink wat achterstand op. Hij legt een perfecte filmpjesronde af. Linde bevestigt in haar filmronde met vier goede antwoorden, waarna Isolde de zaak verknalt door niks te weten over de persconferentie van Van den Boeynants na z'n ontvoering. Linde wint zo voor de derde keer op rij.

In de finale heeft Isolde de kans om Thibault naar huis spelen. Ze blundert tactisch, waarna Thibault wint.

De eindscore (vóór het finalespel)

Linde Merckpoel 363 sec.

Thibault Christiaensen 306 sec.

Isolde Lasoen 245 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

4. Thibault Christiaensen 5 deelnames 1 overwinning

5. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

6. Linde Merckpoel 4 deelnames 3 overwinningen

7. Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

8. Dina Tersago 4 deelnames

Nieuwkomer

Politicus Kristof Calvo (y Castañer) zoals hij eigenlijk voluit heet