Getrainde katten doen zelfs mond van Simon Cowell opvallen in 'America's Got Talent': "Dit hebben we nog nooit gezien!" MVO

02 juni 2018

15u29 140 TV De Savitsky Cats overstegen alle verwachtingen tijdens de audities van 'America's Got Talent'. Leuke trucjes en zelfs indrukwekkende stunts, niets was de beestjes te veel.

"Ik had ooit een kat, en die kwam niet eens als ik haar riep", aldus een stomverbaasde Heidi Klum. "Dit is een gat in de markt", sloot jurylid Simon Cowell zich daarbij aan. "Dit is een show waar ik mijn kinderen mee naartoe zou nemen, en dat zie ik hier niet vaak. Bovendien is het anders met katten... Honden willen niets liever dan hun baasje een plezier doen. Katten trainen is véél moeilijker." Het verdict was unaniem: deze show is er om mensen iets te tonen dat ze nog nooit hebben gezien, en daar waren deze kattenmoeders perfect in geslaagd. Ze kregen dan ook 4 keer een 'ja' en mogen door naar de volgende ronde!