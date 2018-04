Getrainde geiten, Marc De Bel of geel als de kleur van verraad: dit zijn de hardnekkigste 'De Mol'-theorieën DBJ

30 april 2018

17u20 4 TV Nog vier kandidaten blijven er over in 'De Mol', eentje daarvan is de saboteur. Met de halve finale en finale in het vooruitzicht, zijn dit de hardnekkigste theorieën over wie nu écht de mol is.

Priester Pieter (33), financieel recruiter Bahador (27), marineofficier Pascale (45) en student geneeskunde Lloyd (21) zijn de vier kandidaten die komende zondag strijden om een plaats in de finale van het zesde seizoen. Maar wie is nu de saboteur van het kwartet?

Bahador is De Mol

De leukste theorie over Bahador die de mol zou zijn, is misschien wel deze.

Het eerste lied dat te horen is in de reeks is Cancion del Mariarchi van Antonio Banderas. Als je dit lied vertaalt zie je dat het vol staat met aanwijzingen naar Bahador.

Bahador = #demol pic.twitter.com/l18aLK9t73 Maximo(@ Mavaxi) link

Ook in café De Mol verscheen er een filmpje.

Nog vóór de afleveringen begonnen, was het volgens sommigen als duidelijk. Bij de voorstelling van de kandidaten, knikt Baha op seconde 0:23 instemmend.

In aflevering 5 verliet Baha het spel met de drive-in na het fragment van 'The Hangover'. De soundtrack van die film? 'Who Let the Dogs Out' van... Baha Men.

Pascale is De Mol

Geel staat in Mexico voor verraad, Pascale kiest of draagt altijd geel.

Ik denk dat Pascale de Mol is omdat, in Mexico is de kleur van het veraad geel en Pascale draagt altijd iets geel of verkiest altijd iets geel 1: een geel boekje 2: geel geitje 👀🐐 #demol #vier vik(@ vik39021311) link

Zij weet welke proeven er nog gaan komen en dat uitte zich in één van de eerste afleveringen al in de liedjes die te horen waren.

Pascale is de mol #demol pic.twitter.com/TZuzRnZ0rU Steffi(@ steffiPl) link

Overacting tijdens het eten van de hete peper.

Was dat wapperende handje van #Pascale niet een beetje overacting tijdens het eten van de hete peper? En hebben ze haar dan ingefluisterd, dat de rest zo stoïcijns bleef? #demol An Verstuyft(@ anverstuyft) link

Ze koos de gele geitjes, maar was in het zwart gekleed. Een aanwijzing?

#DeMol bij geitjes proef klinkt een symfonische versie van Paint it Black van de Rolling Stones. Wie loopt er in het zwart? Juist Pascale Steven Lemmens(@ lemmenssteven1) link

Of is het 'Armory' van Daft Punk dat haar verraadt?

Tijdens deze aflevering van #DeMol speelde 'Daft Punk - Armory' (https://t.co/aRjFJ1iYhn) De verwijzingen in de muziek naar Pascale blijven maar opstapelen. Compos Mentis(@ composMentls) link

Er stond iets verdacht geschreven op de muur tijdens de martelproef.

In de controlekamer staat deze tekst op de muur “Pascala (of Baha) ya no chambear”, wat “Pascala (of Baha) is niet langer aan het werk” betekent... #demol pic.twitter.com/4d3eu0kgmh Isabeau ✨(@ IsabeauGeenen) link

Lloyd is De Mol

Het zou wel eens kunnen dat Marc De Bel de schakel is.

In elke aflevering zit een opdracht die aan een boek van Marc De Bel kan gekoppeld worden. Ook toeval dat Lloyd Marc de Bel als auteur van een boek aangeeft in de cinema opdracht? #demol pic.twitter.com/bkywMY8pUA Eline(@ ElinedBodt) link

Alles heeft met de afvallers te maken.

Theorie:



Afvallers keren terug in slotaflevering. Pascale valt volgende week af. Daardoor wist Steve in #cafedemol dat De Mol een man is. Shot van de twee vechtende geiten wijst erop dat dier respectieve hoeders Pieter en Baha voor zege strijden en dat Lloyd #demol is. Ziezo. Yannick Van Puymbroeck(@ yavapu) link

Lloyd heeft zich versproken.

Hoe kan lloyd nu weten dat er kakkerlakken in de mystery box zaten 🤨 #demol Nina Muys(@ MuysNina) link

Een tip bij de grafische vormgeving van VIER?

Ik zeg al van aflevering 1 dat Lloyd de mol is. En ik blijf er bij... btw de // voor de namen van de deelnemers slaat op //oyd ;) #demol #lloyd #lloydisdemol #vier Muntuitslager(@ muntuitslager) link

Hij voelde zich aangesproken toen Gilles de kandidaten toesprak.

Toen Gilles zei: “Ik richt me tot alle kandidaten, behalve de Mol”, keek Lloyd weg terwijl de rest Gilles aankeek... #demol Isabeau ✨(@ IsabeauGeenen) link

Pieter is De Mol

Hij kreeg tijdens de marteling het Bambi-filmpje te zien.

Pieter kijkt 2x van links naar rechts, komt overeen met het bambi filmpje #demol Frederick Staelens(@ FStaelens) link

Hij is een slechte acteur, want tijdens de martelingen reageerde hij telkens hetzelfde.

Toch vreemd dat Pieter op alle prikkels hetzelfde reageert! #demol Nicolas De Kock(@ Gekke_Nico) link

Hij kon makkelijk goed spelen in de proef met de geiten, want hij zou het geld toch inzetten voor pasvragen.

#demol is ofwel Pieter ofwel Bahador. Zij hebben de meeste geiten en kunnen gemakkelijk de groepspot met €1000 verminderen. Een goede molactie, wat denken jullie? chadia(@ chadiadw) link

Een getrainde geit?

Heeft Pieter misschien een getrainde geit i.p.v. een gewone geit en daarom zo snel is? #demol De Mol(@ demol__tips) link

Follow The Money

Tot slot is er de klassieker. Kijk wie wat bij elkaar verdiend heeft voor de groepspot. Van de kandidaten die nog in het spel zijn is Pascale de grootverdiener. De West-Vlaamse bracht tot nu toe 3.251 euro in de groepspot. Samen met Bahador (2.693 euro) is ze de enige die elke aflevering geld verdiende. Ook Lloyd deed zijn best. Hij verzamelde in zes afleveringen 2.526 euro bij elkaar. Achterblijver is Pieter, hij bracht in zes afleveringen slechts 1.401 euro binnen.