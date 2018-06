Gesprekken over spin-off van 'Roseanne' gaan door SD

05 juni 2018

08u29

Bron: ANP 0 TV De producenten van 'Roseanne' en zender ABC zijn nog volop in gesprek over een spin-off van de serie. Volgens entertainmentblad Variety hebben de partijen het hele weekend rond de tafel gezeten.

De reboot van de populaire show uit de jaren 80 en 90 werd vorige week van de buis gehaald na een racistische tweet van hoofdrolspeelster Roseanne Barr (65). De gesprekken gaan dan ook over een versie van 'Roseanne' waar zij niet bij betrokken is. Daar zitten de nodige haken en ogen aan, omdat Barr het personage Roseanne heeft bedacht. Zij zou daardoor ook rechten kunnen hebben op de familieleden van haar geesteskind. ABC zou een versie van het programma waar de comédienne geld aan verdient uitsluiten.

Roddelsite Radar weet maandag te melden dat de zender mogelijk vandaag al een spin-off van de serie aankondigt. Die zou dan gaan over Darlene Connor, het middelste kind van de familie waar de serie om draait. Zij wordt gespeeld door Sara Gilbert (43), een van de drijvende krachten achter de reboot van de comedyserie.

Gilbert liet eerder al weten achter het besluit te staan van het Amerikaanse tv-station ABC om te stoppen 'Roseanne'. Dat zei ze maandag in het Amerikaanse praatprogramma The Talk. "Veel mensen zijn hierdoor beschadigd. Ik kan zeggen dat we trots waren op de serie die we maakten. De serie ging over diversiteit, liefde en inclusiviteit. Het is triest dat het zo moest eindigen. Ik ben verdrietig voor de mensen die hun baan hierdoor zijn kwijtgeraakt, maar ik steun de beslissing die ABC heeft gemaakt."

Hoofdrolspeelster Roseanne Barr raakte vorige week in opspraak na een racistische tweet over Valerie Jarrett. Roseanne dreef de spot met de afro-Amerikaanse achtergrond en de religie van de voormalig adviseur van oud-president Barack Obama. ABC trok daarop de stekker uit de comedyserie. "Roseanne's Twitter-verklaring is afschuwelijk, weerzinwekkend en in strijd met onze waarden, en we hebben besloten om haar show te annuleren", reageerde ABC.