Gerty Christoffels mag na jaren nog eens op pad met een boeket KDL

11u37

Bron: VTM 0 Medialaan Gerty Christoffels

Gerty Christoffels trekt er vanavond na jaren nog eens op uit met een boeket mooie bloemen! Het tv-icoon doet dat om ene Nils te overvallen voor het fictieve programma 'Hartelijk Bedankt!'. De echtgenote van Nils vraagt hem al jaren om hun garage op te ruimen en te renoveren, zonder resultaat. Dus schreef zij ‘Hoe zal ik het zeggen?' aan. Die sturen Gerty op pad met een boeket en een onderliggende boodschap. Als ze Nils thuis opzoekt om hem te bedanken voor al het zogenaamde werk dat hij in de garage levert, lijkt hij zich van geen kwaad bewust. Hij neemt de bloemen in ontvangst en beschrijft in geuren en kleuren wat hij allemaal heeft gedaan. Je zou haast geloven dat hij de werken effectief heeft uitgevoerd. Gerty is alleszins onder de indruk en wil het geleverde werk dan ook graag bewonderen…