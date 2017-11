Gert Verhulst verhuist van boot naar kasteel voor 'Gert Last Year' MC | TDS

05u00 0 VIER TV Goed nieuws voor de fans van Gert Verhulst en James Cooke. Het duo van ‘Gert Late Night’ pakt eind dit jaar op VIER uit met een week durende special ‘Gert Last Year’, een talkshow waarbij ze het voorbije jaar en de meest opvallende figuren belichten. Niet op de Evanna dit keer, maar vanuit het kasteel van Verhulst en diens Studio 100-partner Hans Bourlon, in de Ardennen.

Het eindejaarsoverzicht komt er in de week van de finale van ‘De Slimste Mens ter Wereld’, waarvan we de winnaar op donderdag 21 december zullen kennen. "We gaan na wie de meest opmerkelijke figuren geweest zijn van de voorbije twaalf maanden. We kijken daarbij verder dan Vlaanderen en België, maar bekijken het gebeuren in de wereld. Op dit ogenblik stellen we een top 100 samen, zo’n beetje zoals Het Laatste Nieuws dat al jaren doet. Er zullen gasten komen die wat speciaal hebben beleefd of gedaan. Sommige gasten zullen we dan weer verrassen. Het gaat over echt bekende mensen en over doodgewone mensen. Natuurlijk zijn er de evidente gasten. Premier Michel, Kevin De Bruyne, Nafi Thiam. Maar misschien is er ook een madam die iets uitzonderlijks heeft gedaan voor haar buren. Het kan allemaal."

In het nieuw

"Gert Last Year zal de week voor kerstmis worden uitgezonden. Vier avonden lang mogen we in prime time onze show brengen. Het uitzenduur is dus een eerste groot verschil met Gert late Night. De locatie zal ook helemaal nieuw zijn. Geen avontuur op de Evanna in Antwerpen. We trekken naar de Ardennen, naar ons Chateau de Targnon, in Stoumont, waar we van 100 naar 1 zullen tellen. Uiteraard zal niet elke ‘hit’ in ons programma zitten. Ik denk niet dat we bijvoorbeeld Trump zullen kunnen overhalen om naar de Ardennen te komen", lacht Gert.

Château Verhulst?

"Voor er wilde verhalen ontstaan, dat kasteel is geen uitspatting van Hans en mij. Toen Studio 100 voor Plopsa Coo gingen, hoorde dat kasteel daar bij. Wij hebben dat toen afgescheiden en als investering naar ons getrokken. Die locatie wordt nu verhuurd voor weekends en speciale gelegenheden.”