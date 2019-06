Gert Verhulst verdedigt ‘Love Island’, maar... “Viktor mag wel wat meer in beeld komen, vind ik” JR

18 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Als zijn vader is ’t voor mij moeilijk om objectief te oordelen, maar Viktor doet het echt wel goed in ‘Love Island’”, reageert Gert Verhulst (51) in een interview met Dag Allemaal op alle kritiek. De Studio 100-baas out zich zelfs als fan: “Ik vind dat programma enorm verslavend.”

Weer over naar de orde van de dag voor Gert. Een dikke twee weken na zijn besloten bruiloft staat hij alweer op een opnameset, om ‘Warm’, de allerlaatste zomerclip van Samson & Gert in te blikken. ‘Een raar gevoel heb ik daar nog niet bij’, zegt hij. ‘Dat zal pas komen als we de slotvoorstelling van onze afscheidstournee geven, maar dat duurt nog een jaar.’

Is er al tijd geweest voor een huwelijksreis?

Nee, het is veel te druk, en dat betert er niet direct op. Ik ben volop aan het repeteren voor ‘The Battle’ (waarin Gert en James Cooke het in allerlei proeven zullen opnemen tegen een Nederlands duo, nvdr), in juli zijn er de zomershows van ‘Samson & Gert’ in Plopsaland, in september is er weer ‘Gert Late Night’ en daarop aansluitend het tweede seizoen van ‘Dancing With The Stars’, en daarna start onze reeks afscheidsshows. Na de zomer van 2020 zal het wat rustiger worden en dan zullen Ellen en ik wel op huwelijksreis gaan.

Je kersverse echtgenote moet geduld oefenen, dus.

Binnenkort zijn Ellen en ik wel voor een paar dagen weg. Naar Gran Canaria, waar Viktor ­momenteel verblijft voor ‘Love Island’. Dat hadden we hem beloofd. Hij voelt zich af en toe wat eenzaam ginds.

Kijk jij naar ‘Love Island’?

Ik moet eerlijk toegeven: het is mijn guilty pleasure. Ik vind dat programma verslavend. Ik ben telkens benieuwd welke koppels er gevormd worden.

Jij noemt ‘Love Island’ verslavend, de meeste tv-critici hebben het over ‘een ondraaglijk saai programma’.

Wie het saai vindt, moet niet kijken, hé. VIER is heel tevreden over de cijfers. Er wordt veel online gekeken, ze mikken ook op een vrij jonge doelgroep. De enige kritiek die ik heb, is dat ik Viktor wat meer in beeld zou willen zien.

Vind je dat hij het goed doet?

Ik ben zijn vader. Het is voor mij, natuurlijk, moeilijk om objectief te oordelen. Maar ja, hij doet dat goed. Hij maakt ook een vlogje voor Telenet en dat is heel grappig. Ik heb gehoord dat hij in het hotel en op de set voor veel ambiance zorgt. Dat is ook belangrijk, hé.

Viktor moest z’n werkzaam­heden in Gran Canaria wel even onderbreken, voor jouw huwelijk.

Tja, die datum stond al een jaar vast. En normaal gezien hadden de opnamen van ‘Love Island’ al achter de rug moeten zijn, maar dat schema is veranderd. Gelukkig hebben ze er bij VIER rekening mee gehouden dat ik Viktor absoluut bij de trouw wilde.

Je trouwde in beperkte kring. Je ‘Samson & Gert’-collega’s waren niet uitgenodigd. Maar Koen Crucke rekent erop dat jij dat snel gaat goedmaken.

Awel, ik was van plan om enkele flessen champagne mee te brengen naar de clipopnamen.

Maar?

Bij nader inzien vond ik dat toch niet echt verantwoord. Als ik de drank à volonté zou laten vloeien, zou de clip op niet veel trekken. En iedereen na een lange opnamedag in beschonken toestand naar huis laten rijden, is ook geen goed idee. Dat feestje voor de collega’s komt er weleens van, op een ander moment. Beloofd!