Gert Verhulst van dichtbij geconfronteerd met coronavirus: "M'n broer heeft in het ziekenhuis gelegen"

Ook de broer van Gert Verhulst (52) is besmet geraakt met het coronavirus. Dat vertelde de Studio 100-topman in ‘Homeparty met Kat Kerkhofs’. “Hij heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar intussen is hij aan de beterhand. Een neef en nicht zijn ook ziek geweest, maar bij hen waren de symptomen minder ernstig. Ik maak me ook wel zorgen om m’n vader, die in een home verblijft. Vorige week is hij getest op het virus en woensdag krijgen we de resultaten te horen. Dat duurt wel erg lang.”

Daarnaast vertelde de ‘Gert Late Night’-presentator ook over de gevolgen van de coronacrisis op Studio 100 en z’n privéleven. “Ik mis het enorm om op restaurant te gaan en mensen vast te pakken”, aldus Gert.