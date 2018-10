Gert Verhulst pinkt traantje weg, nadat Free Souffriau hem verraste met z'n favoriete nummer DBJ

09 oktober 2018

Free Souffriau blikte in Gert Late Night terug op de periode waarin ze getroffen werd door lymfeklierkanker. "Er werd ongelooflijk menselijk op gereageerd bij Studio 100", zegt Free in de zetel van Gert. "Die steun was voor mij toen erg belangrijk." Daarvoor wilde de actrice Gert bedanken met een uitvoering van zijn favoriete nummer, 'The Hills are Alive' uit The Sound of Music.