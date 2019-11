Gert Verhulst over zijn boekhouder die miljoenen verduisterde: “Ach, wie ligt daar nu van wakker?” TDS

28 november 2019

13u23

Gert Verhulst en Marc-Marie Huijbregts nemen vanavond plaats achter jurytafels van ‘De Slimste Mens’ en dat zorgt voor vuurwerk. Zeker wanneer de oplichting bij Studio 100 voor ter sprake komt. “Dat ging over vijf miljoen euro, wie ligt daar nu wakker van?”, grapt Gert. Als Marc-Marie vraagt waar die frauderende boekhouder dezer dagen uithangt, is Verhulst duidelijk: “Daar gaan we het niet over hebben, laten we het gezellig houden.”