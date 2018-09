Gert Verhulst laat zich dan toch kaal scheren door verloren weddenschap (én verliest al meteen volgende uitdaging) TDS

24 september 2018

22u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Gert Verhulst verloor afgelopen week een riskante weddenschap met Peter Van de Veire. Als gevolg van die weddenschap stond hij voor de uitdaging: liet hij zich volledig kaal scheren? Alle kijkers van 'Gert Late Night' kregen vanavond te zien dat Verhulst wel degelijk heeft doorgezet.

Gert liet zich vorige week tijdens de uitzending door Peter Van de Veire verleiden tot een spelletje 'Wat is de kans?'. Dat spel is vooral populair bij de jeugd, en dient om elkaar uit te dagen. Twee mensen roepen op hetzelfde ogenblik een getal, en wanneer ze beiden hetzelfde getal zeggen, dan moet diegene die de uitdaging aanging de opdracht effectief uitvoeren. Gert had eerst nog vertrouwen in het spelletje, maar dat sloeg al snel om in lichte paniek toen bleek dat hij verloor.

Tegenspartelen

Maar belofte maakt schuld, zo bleek vandaag. Peter Van de Veire himself kreeg de eer om de tondeuse in zijn haren te zetten. "Ik dacht dat je het al vergeten zou zijn. Dat gaat toch geen pijn doen, hé?", spartelde Verhulst nog tegen. Maar al snel vielen de eerste plukken haar op de grond. Iets waar de Studio 100-baas alles behalve gerust in was. "Pas op, niet in mijn oor. Ik ben echt bang. En ook niet in het midden, hé", kraamde hij uit.

Van de Veire amuseerde zich daarentegen wél rot tijdens de scheerbeurt. "Hoe goed is dat", lachte hij. "Het begint al wat te blinken. Als een discobal uit de jaren 70". Een paar minuten en borstelvegen later was de klus al geklaard. En het resultaat viel blijkbaar toch beter mee dan verwacht. "Ik ben eigenlijk wel een mooie kale", grapte Gert.

Nu navelpiercing?

De opdracht was nog niet achter de rug, of daar was James al met een volgende ronde 'Wat is de kans?'. Dit keer daagde hij Verhulst uit om een navelpiercing te laten zetten. En jawel, ook dit keer had Gert prijs. Hij en James riepen beiden het getal drie, waardoor Gert nu ook deze opdracht moet uitvoeren. Maar of het ook zo ver zal komen? De uitzendingen van 'Gert Late Night' zullen het ongetwijfeld nog uitwijzen.

