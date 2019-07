Gert Verhulst heeft medelijden met ‘Temptation’-drama: “Mijn hart breekt voor Pommeline” MVO

20 juli 2019

09u35 0 TV Studio 100-topman Gert Verhulst heeft medelijden met ‘Temptation’-Pommeline. Dat gaf hij toe in het Nederlandse programma ‘Zomer met Art’ op RTL.

Zowel Nederlanders als Belgen volgen ‘Temptation VIPS’ met veel aandacht. In Nederland is het al op tv, maar in Vlaanderen pikken we ook al veel informatie op. Vooral onze landgenote Pommeline, die al eens eerder deelnam aan het programma, krijgt het er zwaar te verduren. Het geflirt van haar vriend, Fabrizio, met wie ze ondertussen waarschijnlijk niet meer samen is, doet haar in tranen uitbarsten tijdens het eerste kampvuur.

“Wat is er gebeurd?”, vraagt ook Gert zich luidop af. Gert kende het showbizzkoppel dan ook persoonlijk. Fabrizio nam deel aan ‘Dancing With The Stars’, waar hij presenteerde. “Dan kwam Pommelientje altijd kijken. Nu zie ik ze in tranen, mijn hart breekt als ik het zie.”

Hij hoorde het nieuws via de Vlaamse media. “Bij ons is ‘Temptation’ nog niet te zien, maar ik hoorde dat het slecht ging met Pommeline. Heel mijn middag was om zeep”, bekent hij. “Pommeline, als je kijkt: sterkte meid, uit de grond van mijn hart.”