Gert Verhulst en James Cooke controleren of shoppers op de Meir de coronaregels volgen BDB

11 mei 2020

22u20

Bron: VIER 1

De heropening van de winkels in ons land na acht weken lockdown zorgde maandag her en der voor lange rijen. Ook op de Antwerpse Meir was het af en toe druk bij sommige ketens. Om de veiligheid te garanderen werd er aangeraden om te ‘runshoppen’ in plaats van te ‘funshoppen’ en moesten allerlei maatregelen gevolgd worden. In ‘Gert Late Night’ gingen Gert Verhulst en James Cooke na of iedereen zich netjes aan de nieuwe regels hield. De juiste wandelrichting volgen bleek alvast niet altijd even makkelijk.