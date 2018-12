Gert Verhulst en Evi Hanssen te zien in Nederlandse panelshow ‘Sterke Verhalen’ SD

03 december 2018

16u18 0 TV Gert Verhulst en Evi Hanssen zijn binnenkort te zien in ‘Sterke Verhalen’, een nieuwe panelshow op de Nederlandse zender NPO 1. In de show nemen twee teams het tegen elkaar op om de waarheden van de leugens te onderscheiden.

Lachend op de foto staan met een beruchte seriemoordenaar, heel hard je naam moeten schreeuwen elke keer als je door een tunnel rijdt en iedere ochtend verschillende emoties voor de spiegel oefenen die het beste passen bij je kleding. Waargebeurd of compleet verzonnen? In de nieuwe Nederlandse panelshow ‘Sterke Verhalen’ nemen twee teams het tegen elkaar op om de waarheden van de leugens te onderscheiden. Door het stellen van slimme en tactische vragen proberen de teams in drie rondes de waarheden te achterhalen.

De Nederlandse teamcaptains Peter Pannekoek en Richard Groenendijk worden wekelijks bijgestaan door twee bekende panelleden. Evi Hanssen mag de spits afbijten in de eerste aflevering, later zal ook Gert Verhulst opdraven.

‘Sterke Verhalen’ is een coproductie van BNNVARA en Endemol Shine en gebaseerd op het oorspronkelijke Britse ‘Would I Lie To You’. Het programma is vanaf 9 december iedere zondag om 21u30 te zien bij BNNVARA op NPO 1.