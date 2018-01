Gert Verhulst 50, een carrière om U tegen te zeggen DBJ

Vandaag wordt Gert Verhulst vijftig jaar. Wanneer ze hem als kind vroegen wat hij wilde worden, antwoordde hij steevast 'Beroemd'. En dat is wel gelukt. Dankzij 'Samson', Studio 100, kookzender 'Njam' of zijn talkshows als 'Gert Late Night' is hij niet alleen niet meer weg te denken uit de showbizz-wereld, hij verdiende er ook nog een mooie cent mee.