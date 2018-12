Gert en Jani krijgen de slappe lach net voor de bekendmaking van de afvaller: “Ronny, Ronny, wat doe je ons aan?” DBJ

01 december 2018

12u01 0 TV Het zou een bloedserieus moment moeten zijn in ‘Dancing With the Stars’, maar Gert en Jani konden hun lach niet inhouden voor ze bekend maakten wie er naar huis zou moeten vertrekken. Alles had te maken met gerechtsdeurwaarder Ronny De Ceuster, die er blijkbaar niet was.

“Ronny De Ceuster moest blijkbaar een weekje op vakantie”, zegt Gert terwijl hij zijn lach amper kan bedwingen. “Dat is dus de deurwaarder. Ik weet ook niet waarom we dit moeten delen met de mensen”, lacht Gert terwijl hij zijn co-host Jani vragend aankijkt. “Ik weet ook niet waar Ronny naartoe is, weet jij het Jani?”, vraagt Gert zich af waarna hij zich terug tot de camera richt. “Ronny, als je zit te kijken, maak je geen zorgen we hebben een andere gerechtsdeurwaarder gevonden”, krijgt Gert nog net over zijn lippen terwijl hij het uitproest van het lachen. “Ronny, Ronny, wat doe je ons aan?”, lacht hij nog.