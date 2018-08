Gert en James zijn klaar voor een vierde seizoen van 'Gert Late Night': "De grote stress hebben we inmiddels wel gehad" MC

31 augustus 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Hun boot is weer terecht, en dus kunnen Gert Verhulst en James Cooke maandag met gerust hart het vierde seizoen van 'Gert Late Night' aftrappen. "We zijn mooi naar elkaar toegegroeid. De grote stress hebben we inmiddels al gehad."

De vermiste Evanna was een mooie promostunt van VIER om het nieuwe seizoen aan te kondigen. Want eigenlijk is het jacht van de Studio 100-baas nooit echt weggeweest. Het lag gewoon op een andere plaats in de schaduw van het Antwerpse MAS. Maar vanaf maandagavond is de Evanna dus weer de pleisterplaats van 'Gert Late Night', de talkshow van Gert en James. Naar aloude gewoonte krijgen ze elke week drie bekende gezichten over de vloer, die samen met hen logeren op de boot. Beide heren tekenden deze week al present in Antwerpen. "We zijn heel erg klaar voor alweer een nieuwe start", glundert James, de positivo van het duo. "Ik kijk er echt naar uit om weer in onze bubbel te belanden. Zes weken weg van alle rompslomp, en enkel en alleen het leven op de boot beleven. Gert en ik hebben de voorbije zomermaanden van alles gedaan, maar de volgende zes weken is er enkel en alleen 'Gert Late Night'."

Weddenschap

"Ik kan het amper geloven dat we maandag weer op antenne gaan met onze show", voegt Gert eraan toe. "Ik heb nog niet het gevoel dat we weer gaan beginnen. Al ben ik er wel klaar voor, hoor. Ik heb niet moeten herbronnen", lacht hij. "Met dank aan de variatie in mijn leven. Ik heb net vijf weken Plopsaland achter de rug. Da's mijn congé, zoals je weet. En mijn lange leven. We zijn ook een weekje gaan uitblazen op Ibiza en hebben drie dagen in Amsterdam vertoefd. En dan zwijg ik over de voorbereidingen van onze musical '40-45'. Allemaal leuk en tof. Maar nu is het tijd om weer op de boot aan de slag te gaan."

