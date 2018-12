Gert en James openen hun kasteel voor ‘Gert Last Year’: 2018 was hun jaar Redactie

14 december 2018

00u00 0 TV Een ijsbaantje - weliswaar met een stevige hellingsgraad - voor de ingang van het kasteel, drie kilometer kerstlichtjes, een paar dozijn weelderig versierde kerstbomen en zelfs een levensgrote ijsbeer in de bar. Gert en James zijn helemaal klaar om hun gasten voor het tweede seizoen van 'Gert Last Year' in de juiste kerstsfeer te ontvangen.

Vorig jaar ruilde Gert Verhulst zijn luxejacht Evanna een eerste keer voor het Chateau de Targnon, zijn kasteel op een berg in de buurt van Spa, om er het VIER-jaaroverzicht 'Gert Last Year' te presenteren. Wegens groot succes en mooie herinneringen mag Verhulst zijn feeërieke burcht dit jaar opnieuw openen. En uiteraard is zijn onafscheidelijke tv-wederhelft James Cooke er ook weer bij.

"Het klinkt misschien wat saai, maar eigenlijk gaan we min of meer hetzelfde doen als vorig jaar", zegt Gert. "Maar, met andere gasten." Het duo stelde een top 100-lijst samen van de markantste figuren uit 2018. Uit die lijst komen er dagelijks enkele prominenten langs. "Op maandag ontvangen we Bart Tommelein, Jan Verheyen en Jelle Cleymans. Die staan dus ergens tussen plaats 100 en 75 op onze lijst. Later volgen onder anderen Tom Waes, Herman Brusselmans, Kat Kerkhofs, Tim Van Aelst, Niels Destadsbader, Sabine Hagedoren, Matteo Simoni en Steven Van Herreweghe. Neen, we gaan nu nog niet verklappen wie bovenaan onze lijst staat", lacht Gert. Stille nachten worden het dus zeker niet in de Ardennen, want het duo nodigt ook nog eens onbekende Vlamingen uit, die in het afgelopen jaar iets opmerkelijks meemaakten.

"Vorig jaar was alles nieuw en was er flink wat stress, omdat we niet wisten of deze formule ging werken. Maar het werkte! Dus ontvangen we ook nu elke dag drie gasten die hier één keer blijven overnachten en komen genieten van de keuken van ons Annie. Da's best een pittig tempo. Gelukkig hebben we een redactie die na vier seizoenen 'Gert Late Night' volledig op punt staat. Als rode draad doen we ook een warme oproep om eenzame mensen een verzetje te geven. Eenzaamheid is echt wel dé kwaal van onze tijd. Terwijl het eigenlijk simpel op te lossen is. En het moet niks kosten."

Grand cru

Als ze zelf achteromkijken, dan kunnen Gert en James 2018 alleen maar omschrijven als een "grand cru jaar". "Op alle vlakken. Professioneel én privé. 'Gert Late Night' heeft bij een bepaald publiek toch wat losgemaakt en onze musical '40-45' is meer dan succesvol. Volgens mij kan je dat maar één keer in je leven meemaken. Mogelijk halen we in 2019 een half miljoen bezoekers. Misschien zelfs 600.000. Op een potentieel publiek van 3,4 miljoen Vlamingen. Dat valt niet te vatten. We gaan nu al door tot december 2019. Ik ga eind volgend jaar alleen maar kunnen zeggen dat 2019 geweldig is geweest. (lacht)"

"Dat het professioneel allemaal zo goed loopt, kan alleen maar als het privé helemaal snor zit", zegt Gert. "En dat is het geval. Mijn kinderen hebben hun weg gevonden en mijn vriendin ook. Het is haast gênant om te zeggen. Natuurlijk bedenk ik me weleens dat er misschien nog minder leuke dingen zullen gebeuren. Het zij zo. Gelukkig ben ik iemand die enkel de leuke dingen onthoudt. Wat tegenvalt, vergeet ik."

Prinses Désirée

Ook James is trots op zijn verwezenlijkingen in 2018. "Met 'Dancing with the Stars' als kers op de taart. Het leuke is dat ik altijd heel speciale en intensieve dingen mag doen. Het moet altijd dat tikkeltje meer zijn. Ik smijt me graag volledig. En ik heb de kans dat ik me kan en mag verbeteren. Met vallen en opstaan heb ik gesprekjes leren voeren. Interviewtechnieken waren me vreemd toen ik bij Gert de eerste keer op de boot kwam. Dat is dit jaar allemaal in zijn plooi gevallen."

"Maar het kan snel omslaan. Ik denk aan het harde en trieste verhaal van Désirée Viola (de 'Prinsessia'-actrice die vorige week zelfmoord pleegde, red.). Dat heeft er toch ingehakt. Ze was de laatste van wie je kon verwachten dat ze uit het leven zou stappen. Straks wordt ze begraven en ben ik er niet bij. Want ik moet hier zijn. Dat knaagt."

Steun van partners

"James heeft maar één opdracht voor volgend jaar: hij moet de hype, die nu nog rond hem hangt, overleven", voegt Gert toe. "Ik weet gelukkig dat er genoeg fond achter die hype zit. In tegenstelling tot veel 'Temptation'-namen die elk hun 'one minute of fame' kennen. En dan niks meer."

"Ik denk dat ik, net als Gert, heel goed besef dat alles wat we doen enkel maar kan omdat we voluit gesteund worden door onze partners. Zonder hen zou het gewoon niet lukken", bekent James. "We worden thuis altijd ontvangen in een warm nest. Onze partners zijn tevreden als wij er zijn, maar aanvaarden ook dat wij weer voor langere tijd vertrekken."

"Een paar jaar geleden was ik in mijn hoofd al een beetje met pensioen", zegt Gert. "En zie ons hier nu zitten! Dat het allemaal zo razend snel gaat, is de andere kant van de medaille. Een jaar is niks."

'Gert Last Year', vanaf maandag op VIER.