Gert en James maken zich op voor nieuw seizoen 'Gert Late Night' SD

06 april 2018

13u38

Bron: VIER 0 TV Het dek is geschrobd, de reddingsvesten zijn geteld en de zwembroeken zijn gestreken. Gert en James zijn helemaal klaar voor een nieuw seizoen 'Gert Late Night'. Vanaf maandag 23 april ontvangen ze elke week drie bekende gasten aan boord van de Evanna.

In het verfrissende water onder het Mas, maken ze opnieuw een dagelijkse talkshow waarin alles mag en alles kan. Nu hun kompas het nieuwe seizoen aanwijst, hijsen ze de zeilen voor verrassende ontmoetingen of bijzondere onthullingen en een originele blik op de actualiteit.

'Gert Late Night' is toe aan het derde seizoen op VIER. Het eerste seizoen werd uitgezonden in het voorjaar van 2017. In september 2017 volgde ook een tweede seizoen en rond de kerstperiode werd de special 'Gert Last Year' uitgezonden.

Een groot aantal bekendheden passeerden reeds de revue: Rik Verheye, William Boeva, Cath Luyten, Bart De Wever, Erik Van Looy, Jani Kazaltzis, Herman Brusselmans, Goedele Liekens, Sergio Herman, Astrid Coppens, Annelien Coorevits, Evi Hanssen, Jef Vermassen, Marc Coucke, Frances Lefebure, Katrin Kerkhofs, Stan Van Samang, Karen Damen en nog vele anderen. Benieuwd wat het volgende seizoen te bieden heeft.

'Gert Late Night', vanaf maandag 23 april op VIER.