Gert en James laten botox spuiten in hun voorhoofd: "Zie ik er al jonger uit?" SD

03 september 2018

23u00

Bron: VIER 0 TV Gert en James meerden vandaag opnieuw aan in Antwerpen voor een nieuw seizoen van het VIER-programma 'Gert Late Night'. Gert en James wouden extra strak aan hun eerste uitzending beginnen, dus gingen ze op bezoek bij een schoonheidsspecialist.

In de schaduw van het Mas, aan boord van de Evanna, ontvangen Gert en James elke week drie bekende gasten en maken ze een dagelijkse talkshow waarin alles mag en alles kan. Vanavond ontving het duo Bartel Van Riet, Kamagurka en Dana Winner. De 53-jarige zangeres staat bekend om haar strak, jeugdig gelaat en steekt niet onder stoelen of banken dat ze botox gebruikt. "Ik ben ermee begonnen om mijn migraine te behandelen", vertelt ze. "De botox verlamt de spieren in mijn voorhoofd waardoor de spanning afneemt." Het feit dat ze er minder rimpels door heeft, vindt ze mooi meegenomen. Maar van een verslaving is er geen sprake. "Vroeger deed ik het jaarlijks, nu heb ik zelfs niets meer in", aldus Dana.

Ook 'Temptation Island'-verleidster Yasmine Pierards (21) is te gast in het programma en vertelt over haar ervaringen. "Ik heb fillers sinds februari en botox al iets langer. De fillers zitten in mijn lippen en jukbeenderen en de botox in mijn voorhoofd", vertelt ze. Dankzij haar talrijke volgers op Instagram, hoeft ze niet eens te betalen voor de behandelingen.

In Nederland is botox al lang geen taboe meer, dus wordt het tijd dat er ook in ons land iets verandert, vinden Gert en James. “Vandaag halen we één van de grootste taboes uit de BV-wereld uit de taboesfeer. Wij gaan botox laten inspuiten in ons voorhoofd!", klinkt het vastberaden. Bij Gert worden de frons en de kraaienpootjes aangepakt. James, die een bloedhekel heeft aan naalden, krijgt injecties in de frons. Met alle pijntjes inbegrepen.

'Gert Late Night', van maandag tot donderdag om 21u40 op VIER.