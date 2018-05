Gert en James halen molstreken uit bij Pieter, maar heeft hij het door? SD

15 mei 2018

De drie finalisten van 'De Mol' waren maandagavond te gast bij 'Gert Late Night'. Gert en James vroegen zich af hoe Pieter het er als gewone kandidaat zou van af gebracht hebben. Zou hij de mol ontmaskerd hebben als hij hem zelf niet was?

"Veel vrienden hebben geld ingezet op het feit dat ik er in de eerste of de tweede week al zou uit liggen. Dus ik denk dat het genoeg zegt over hoe ik het zou gedaan hebben", lacht Pieter. "Ik denk dat ik naïef zou zijn en dat ik niet ver zou geraken in het spel." Wat Pieter niet weet, is dat Gert en James reeds de proef op de som hadden genomen. Ze hadden de mol gevraagd stipt om 16u op de redactie aanwezig te zijn, maar zetten onder andere hardnekkige fans en een defecte lift in om hem te saboteren.

Voor winnaar Lloyd hadden ze ook een verrassing in petto. Niet Olga Leyers maar niemand minder dan Jacky Lafon kwam Lloyd persoonlijk feliciteren. Hij is grote fan van Jacky en droeg zelfs een T-shirt van haar tijdens het programma. En de bewondering blijkt wederzijds. "Ik weet dat jij geneeskunde studeert en ik mankeer vanalles. Zou jij mij straks niet eens willen onderzoeken", klinkt het giechelig.