Gert en James amuseren zich met een gloednieuwe kerstsingle DBJ

12u14 12

Geen kerst zonder kerstsingle en daarom doken Gert en James de studio in. In de zomer maakten ze een eerste hit ‘Croque Monsieur’ en nu gaan ze de meer serieuze tour op. De opbrengst gaat naar het goede doel. “Geef je hart aan mij en gooi die deuren van je leven open! Dan zal ik al die muren rond je slopen, want jij ben niet gemaakt om alleen te zijn”, klinkt het.

SBS Gert Verhulst en James Cooke