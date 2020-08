Gers Pardoel verloor als tiener z'n mama aan kanker: “Ik heb haar op negen maanden tijd volledig zien aftakelen” BDB

05 augustus 2020

22u00

Bron: VTM 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In ‘De Zomer Van’ vertelde zanger Gers Pardoel (39) woensdagavond over het overlijden van z'n moeder. “Ik was toen 17 en volop aan het puberen”, zei de Nederlander geëmotioneerd. “Het was een ontzettend zware periode en het heeft lang geduurd vooraleer ik dat verlies een plaats heb kunnen geven. M’n moeder leed aan longvlieskanker en op negen maanden tijd heb ik haar volledig zien aftakelen. Op het einde was ze nog vel over been en bleef er bij wijze van spreken niets meer van haar over. Ze liep ook continu rond met een morfinepompje tegen de pijn. Ik was in die periode ontzettend bang voor de dood en heb daar veel met haar over gepraat. Ik heb haar uiteindelijk ook zien sterven. Dat was heel intens, traumatiserend, maar ook rustgevend. Ze had namelijk echt enorm veel pijn." Je ziet ‘De Zomer Van’ van maandag tot en met donderdag om 21 uur bij VTM en VTM GO.