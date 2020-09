Gers Pardoel reageert voor het eerst op zijn deelname aan de controversiële corona-actie #ikdoenietmeermee MVO

24 september 2020

TV De Nederlandse presentator Jan Jaap van der Wal veroordeelt de #ikdoenietmeermee-oproep van Gers Pardoel, zo vertelde hij in de talkshow 'Vandaag'. Vele Nederlandse sterren hebben zich deze week verzet tegen de coronamaatregelen. "Het is echt crimineel, vind ik. Gers Pardoel bijvoorbeeld, die werkt met kinderen als jurylid van 'The Voice Kids'. Als ik VTM was zou ik zeggen: jij doet dat programma volgend seizoen niet." Gers sluit zich daar uiteraard niet bij aan, en geeft voor het eerst zijn reactie in 'Gert Late Night'.

“Je trekt het in de criminele sfeer, zegt hij. Dat is gewoon een mening”, aldus Gers (39). “Ik heb die post wel verwijderd van mijn Instagram. Niet omdat ik er niet achter sta, want ik deed al heel lang niet meer mee aan al die regels. Maar om op Jan Jaap terug te komen: ik ben niet gewoon jurylid, ik ben coach. En ik vind dat ik iets toevoeg aan ‘The Voice Kids’, en dat dat losstaat van mijn mening hierover. Ik geef ook niet de boodschap aan kinderen dat ze iets moéten doen. Of aan andere mensen. Maar volgend jaar wil ik dus gewoon weer ‘The Voice Kids’ doen. Ik doe mijn best daarvoor.”