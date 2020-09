Gers Pardoel reageert op controversiële deelname aan corona-actie #ikdoenietmeermee: “Was niet zo slim” MVO/BDB

24 september 2020

22u50 0 TV “Ik sta niet meer achter die hashtag. We doen allemaal wel eens minder slimme dingen, nee?” Zanger Gers Pardoel (39) reageerde in ‘Gert Late Night’ donderdagavond voor het eerst op de controverse rond z’n oproep om de coronaregels niet meer te volgen en z’n deelname aan de #ikdoenietmeermee-actie.



Gers Pardoel was één van de bekende Nederlanders die maandag z’n schouders zette onder de #ikdoenietmeermee-actie. Op Instagram riep hij op om de coronaregels in vraag te stellen, al verwijderde hij een dag later z’n post alweer. De actie zorgde voor heel wat controverse, onder andere bij presentator Jan Jaap van der Wal. Die reageerde scherp in ‘Vandaag’. “Ze plaatsen de maatregelen in een sfeer van complottheorieën. Dat vind ik crimineel en dat meen ik”, zei hij. “Mocht ik de baas bij VTM zijn, dan zou Gers geen coach meer mogen zijn in het volgende seizoen van ‘The Voice Kids’. Hij werkt met kinderen en dan is zo’n oproep best heftig.”

In ‘Gert Late Night’ reageerde Gers donderdagavond voor het eerst op de controverse. “Dat is gewoon een mening”, vertelde hij. “Ik heb die post wel verwijderd van mijn Instagram. Intussen sta ik niet meer achter die hashtag. We doen allemaal wel eens domme dingen, nee? Maar ik ben heel vrij opgevoed en ik vind het belangrijk dat mensen zelf kunnen beslissen over hoe ze dit aanpakken. En om op de reactie van Jan Jaap terug te komen: ik ben niet gewoon jurylid, ik ben coach. En ik vind dat ik iets toevoeg aan ‘The Voice Kids’, en dat dat losstaat van mijn mening hierover. Ik geef ook niet de boodschap aan kinderen dat ze iets moéten doen. Of aan andere mensen. Maar volgend jaar wil ik dus gewoon weer ‘The Voice Kids’ doen. Ik doe mijn best daarvoor.”



