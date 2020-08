Gers Pardoel over het ontstaan van z’n hit ‘Bagagedrager’: “Plots werd ik aangehouden door de politie” BDB

03 augustus 2020

15u19

Reportagemaker Eric Goens werpt maandagavond voor de eerste keer een blik op de zomer van Gers Pardoel (39). De zanger praat in ‘De Zomer Van’ heel openhartig over enkele gebeurtenissen die hem getekend hebben en onthult ook hoe zijn grote hit ‘Bagagedrager’ is ontstaan. “In het begin van m’n carrière verkocht en ontwierp ik keukens", vertelt hij. “Op mijn vrije dag reed ik met de fiets rond in Rotterdam en werd ik aangehouden door de politie. Ik reed over een stoep, maar ze wilden ook nagaan of mijn fiets gestolen was. Dat was effectief het geval. Na vier uur te hebben vastgezeten, had ik de muziek voor ‘Bagagedrager’ en een refrein. (lacht)” Naast Gers Pardoel geven ook Laura Tesoro en Dany Verstraeten maandagavond opnieuw een inkijk in hun leven. Op het einde van de aflevering treedt Willy Sommers op op de Festivalboot. Je ziet ‘De Zomer Van’ van maandag tot en met donderdag om 21 uur bij VTM en VTM GO.