Gers Pardoel kampte vijf jaar geleden met depressie: “Ik wou de hele dag in m’n jogging zitten” BDB

04 augustus 2020

22u00

Bron: VTM 0

Gers Pardoel (39) probeert met een positieve blik naar de coronacrisis te kijken, ook al zijn er in België al meer dan 40 optredens geannuleerd dit jaar. Dat vertelt de zanger in het VTM-programma ‘De Zomer Van’. “Ik heb al veel bijgeleerd over wat er echt belangrijk is in het leven”, zegt hij. “Vroeger was ik altijd aan het jagen en hard aan het gaan. Ik zei ‘ja’ op alles. Maar vijf jaar geleden belandde ik hierdoor in een depressie. Ik zat echt niet lekker in m’n vel. Een jaar lang wou ik vooral thuis in m’n jogging rondlopen. Bovendien sliep ik slecht en dronk ik veel alcohol. Nu heb ik ook ‘nee’ leren zeggen. Als ik iets niet wil, doe ik het gewoon niet.” Je ziet ‘De Zomer Van’ van maandag tot en met donderdag om 21 uur bij VTM en VTM GO.