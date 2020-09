Gers Pardoel blikt terug op moeilijke periode: “Ik kreeg zo’n heftige angstaanval dat ik niet meer durfde slapen” BDB

24 september 2020

23u20

Bron: VIER 0 TV 2020 was een bewogen jaar voor Gers Pardoel (39). Zo liep z'n relatie met vriendin Sélina na 13 jaar op de klippen. “Maar intussen gaat het weer beter met me. Ik ben gelukkiger dan ooit", vertelde de zanger donderdagavond in ‘Gert Late Night’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vriendin Sélina besliste in maart om na 13 jaar een punt achter haar relatie met Gers te zetten. De twee hebben twee kinderen: dochter Rocci van vijf en zoon Goud van zes. “Al snel vertelde ze dat iemand anders haar mee had uitgevraagd en twee weken later vernam ik dat we die persoon al drie jaar kenden. Nu ja, ik zal dat wel verdiend hebben. Ik ben een klootzak geweest en ik ben ook vreemdgegaan. Ik had ook het gevoel dat ik m’n kinderen iets ergs had aangedaan omdat ze niet meer elke dag met hun vader konden doorbrengen.”

Na de breuk ging Gers door een diep dal. “Ik kreeg zo'n heftige angstaanval dat ik niet eens meer durfde te slapen”, vervolgde hij. “Ik belde meteen het noodnummer 112 en vroeg of ze me wilden komen halen. ‘Spuit me maar plat’, zei ik. Ik denk dat ik daarna de klik gemaakt heb en dat ik nu opnieuw de goeie kant ben opgegaan. Meer nog, ik ben gelukkiger dan ooit. Je kijkt naar een soort Gers 2.0. Of ik al opnieuw verliefd ben? Nee, maar ik zie wel af en toe iemand.”

Daarnaast vertelde de Nederlandse zanger ook over z’n moeilijke jeugd. “Op m’n zevende werd ik naar een speciale school gestuurd omdat ik niet het makkelijkste kind was. Ik wilde daar niet naartoe en was er erg ongelukkig. Ik weet nog dat ik riep dat ik dood wilde. Maar ik was rebels en die kant verklaart misschien ook waarom ik deelnam aan de #ikdoenietmeermee-actie. Ik wil niet per se alles slikken wat de overheid ons oplegt. Misschien heb ik te snel geroepen en was ik niet genuanceerd genoeg, maar ik vind niet dat ik m’n mond had moeten houden.”

Lees ook:

Gers Pardoel reageert op controversiële deelname aan corona-actie #ikdoenietmeermee: “Was niet zo slim”

Bekende Nederlanders veroorzaken ophef na corona-actie #ikdoenietmeermee: “We verzetten ons tegen alle maatregelen”