Gers in tranen! Eerste battles in ‘The Voice Kids’ missen hun effect niet TDS

26 oktober 2018

22u43

Bron: VTM 1 TV 4 sterke teams, 48 unieke stemmen en een gloednieuwe arena. ‘The Voice Kids’ schakelde vanavond een versnelling hoger met de eerste Battles. C oaches K3, Sean Dhondt, Gers Pardoel en Laura Tesoro stuurden telkens drie stemmen van hun team het podium op. De inzet was hoog: per trio kon er maar één talent een ticket voor de halve finale op zak steken.

Team Sean mocht de eerste Battle-aflevering openen. “Ik heb een eclectisch team”, zei hij. “Maar het is net interessant om die verschillende stemmen te mixen en na te denken over hoe we daar leuke Battles mee kunnen maken”. Vanavond liet hij drie kids swingen op ‘Feel It Still’ van Portugal. The Man: Nathan (11, Kluisbergen), Elisabeth (14, Brugge) en Eva (10, Nossegem).

Team K3 ging voor girlpower. Daarvoor rekenden ze op Helena (13, Heusden), Mary (12, Antwerpen) en Axelle (14, Brasschaat). Voor hen hadden ze een stevig uptemponummer uitgekozen: ‘Born This Way’ van Lady Gaga.

Ook de allerjongste deelnemer, Kylan (9, Oedelem), uit team K3 werd vrijdag de Battle-ring ingestuurd. Hij werd geflankeerd door twee meiden: Luca (9, Sint-Kruis) en Jools (11, Dilsen-Stokkem). De nummerkeuze paste perfect bij het vrolijke trio: ‘En Dans’ van Clouseau.

“De Blind Auditions zijn voorbij, nu wil ik echt een performance zien”, meende Gers. Voor de eerste battle wou hij zijn kandidaten uit hun comfortzone halen met ‘Dream On’ van Aerosmith, een nummer met een speciale betekenis voor hem. Hij koos voor Joséphine (10, Zillebeke), Lindsy (14, Mortsel) en Louise (14, Kapelle-op-den-Bos). Gers was zichtbaar ontroerd, en moest een traantje wegpinken.

De battle van team Laura bestond uit drie kids die tijdens de auditie een rustig nummer kozen, maar die volgens Laura ook een uptemponummer aankunnen. Emma (11, Heers), Lauren (14, Hove) en Mamy (14, Borgerhout) moesten een feestje op het podium bouwen met ‘Rain’ van The Script.

