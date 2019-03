Gerard Way: “Dankzij ‘The Umbrella Academy’ kon ik mijn tijd in My Chemical Romance verwerken” SD

08 maart 2019



Bron: NME 0 TV Gerard Way (41) was lange tijd alleen maar bekend als de zanger van rockgroep My Chemical Romance, maar nu houdt hij zich vooral bezig met het schrijven en illustreren van comics. Een van zijn reeksen, ‘The Umbrella Academy’, is nu een Netflix-serie, en daar is Way erg blij mee.

“Het blijft zo onwerkelijk. En raar. En opwindend!”, vertelt Way in een interview met het Britse tijdschrift NME. “Het setbezoek was voor mij erg belangrijk. Hier waren mensen die hun leven wijden aan een idee dat ik meer dan tien jaar geleden had. Ze geloofden er echt in. Dat is zo ongelooflijk cool!” Hij is dan ook erg blij met hoe de show eruitziet. “Ik zou echt niet weten hoe ze de comics op een andere manier visueel hadden kunnen uitbeelden. En ik denk dat ze ook ver genoeg weg zijn gebleven van de Wes Anderson-stijl, ook al was hij een grote inspiratiebron voor het eerste deel van de comic. Ik denk dat de serie iets donkerder moet zijn dan zijn werk. Waar ik vooral erg blij mee ben, is dat de serie erin slaagt om dieper te gaan dan ik ooit kon in de stripboeken - het is bijna een film die 10 uur duurt.”

In 2013 ging My Chemical Romance, de rockgroep waarin onder andere ook Way’s broer Mikey zat, uit elkaar. De zanger kon de breuk in zijn comics verwerken, zo vertelt hij. “Ik denk dat er niet alleen veel van mezelf en mijn familie in zit, maar ook van mijn vrienden en de jongens van de band. In een muziekgroep zit je erg dicht op elkaar, en - iedereen die in diezelfde situatie heeft gezeten zal je dit vertellen - dat is een beetje zoals in een disfunctionele familie opgroeien. De jongeren in ‘The Umbrella Academy’ zijn er voor elkaar, maar het botst vaak, en elk teamlid heeft zijn eigen persoonlijkheid en draagt iets bij aan de familie. De chemie daarvan is erg interessant, vind ik. Ik zie de bandleden terug in elk van de personages, net als mensen die ik onderweg ontmoette. Daarnaast zit er ook heel wat materiaal in over omgaan met beroemdheid. Als ik heel eerlijk ben, is dit mijn manier om mijn tijd bij My Chemical Romance te verwerken.”