Gepest op school en klasfoto’s met Syriëstrijders: dit was Danira in ‘Die Huis’

Gisterenavond mocht Danira Boukhriss Terkessidis de spits afbijten van het nieuwe seizoen van 'Die Huis'. Wij zetten de strafste fragmenten op een rij.

Het zesde middelbaar was een heftig jaar voor Danira. In de kinderkamer van ‘Die Huis’ vertelt ze hoe haar beste vriendin zich tegen haar keerde en dat ze werd gepest. Een zware periode, maar gelukkig werd het beter toen ze naar de universiteit ging. Met de quote ‘It’s not your job to like me, it’s mine’ steekt ze een figuurlijke middelvinger uit.

Het gesprek tussen Danira en Eric Goens komt op haar geboortestad, Vilvoorde. Ze zag over de jaren heen een aantal van haar klasgenoten vertrekken naar Syrië. Iets waar ze heel stil van wordt. “Ik vind dat niet leuk om daarover te praten. Ik kan niet vatten waarom je zoiets doet en ik vind het erg dat dit voor hen de enige uitweg leek.”

Danira en haar vader halen anekdotes boven aan de eettafel in Die huis. “De grootste cultuurschok in mijn leven was toen ik samen met mijn vader op 15-jarige leeftijd naar Marokko ging. Toen we aankwamen vroeg ik: ‘Papa zijn we al in Marokko? Ik zie hier nergens jongens in een trainingspak.’”

In de sportkamer van ‘Die Huis’ wordt Danira onderworpen aan enkele fysieke proeven, maar de resultaten zijn niet zoals gehoopt. Wanneer ze haar fysieke leeftijd te horen krijgt, wil ze het liefst onmiddellijk opnieuw beginnen.

Danira is bang voor de reacties na de uitzending van ‘Die Huis’ en vraagt haar vader of hij zich ook zorgen maakt. Housein trekt het zich niet aan: “Ik lig daar niet wakker van.” Waarop Danira alleszeggend antwoordt met “dan ik ook niet.” De band tussen de twee is ijzersterk en ze hecht enorm veel belang aan zijn mening.