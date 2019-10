George RR Martin geen fan van einde ‘Game of Thrones’: “Het was traumatisch” SDE

02 oktober 2019

09u13 3 TV Het finale seizoen van ‘Game of Thrones’ heeft heel wat controverse uitgelokt. Heel wat fans toonden zich niet echt tevreden met hoe scenarioschrijvers David Benioff en D.B. Weiss de reeks in zes afleveringen beëindigden en nu heeft ook George RR Martin, de schrijver van de boeken waarop de reeks zich baseerde, zich bij de morrende menigte gevoegd.

In een gesprek met Fast Company vertelt George RR Martin hoe hij die finale zes afleveringen beleefd heeft. “Het kan ... traumatisch zijn”, geeft hij toe. “Want soms komt hun creatieve visie niet overeen met die van jou, en dan komen de beroemde ‘creatieve meningsverschillen’ naar boven, die vaak tot heel wat conflicten leiden.”

Hij vervolgt: “Het laatste seizoen is niet volledig trouw geweest. Aan de andere kant: dan had de reeks nog vijf extra seizoenen moeten duren.” Toch begrijpt hij sommige beslissingen wel. “Je krijgt een hoop zaken die niet van belang zijn, zoals het productiehuis of het netwerk die zich moeien en die willen dan iets heel specifiek dat niets te maken heeft met het verhaal. Bijvoorbeeld: ‘Dat personage krijgt een erg hoge waardering, dus laten we hem meer dingen geven om te doen.’”

Ondanks de kritiek won het laatste seizoen van ‘Game of Thrones' onlangs maar liefst 32 Emmy Awards, waaronder die van ‘beste drama’ en ‘beste acteur in een bijrol’ voor Peter Dinklage.