George R.R. Martin weigert rolletje in ‘Game of Thrones’: “Ik wil geen tijd verliezen” KD

01 maart 2019

10u37

Bron: EW 0 TV George R. R. Martin (70), de schrijver van de boekenreeks waarop ‘Game of Thrones' gebaseerd is, heeft een rol in het laatste seizoen van de reeks geweigerd omdat het tijdverlies zou zijn. Dat zegt hij zelf in een interview met Entertainment Weekly.

David Benioff en Dan Weiss, de grote namen achter de televisiereeks rond ‘Game of Thrones’, hadden graag de bedenker van de populaire reeks in het laatste seizoen van hun serie gezien. George R. R. Martin wees het voorstel echter af. “Ze hebben me uitgenodigd, maar ik vond dat ik de tijd niet mocht verliezen", beweert de schrijver. De auteur is al 8 jaar bezig met de voorbereiding van het voorlaatste boek in de reeks en hoopt het verhaal zo snel mogelijk af te krijgen.