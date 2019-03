George R.R. Martin waarschuwt voor verschillen tussen de ‘Game Of Thrones’-serie en zijn boeken: “Ik wou dat ik ze eerder had afgewerkt” MVO

07 maart 2019

11u42

Bron: Metro UK 3 TV ‘Game Of Thrones’-auteur George R.R. Martin (70) heeft er spijt van dat hij zijn boekenreeks, getiteld ‘A Song Of Ice And Fire’, niet eerder heeft afgemaakt. De serie, die gebaseerd is op zijn werk, is zijn narratief voorbijgestoken en begint volgende maand aan haar laatste seizoen, en daar heeft Martin gemengde gevoelens over.

“Het is een geweldige rit geweest”, zegt Martin in Entertainment Weekly. “Uiteraard zou ik willen dat ik de boeken eerder had afgemaakt, ik had nooit verwacht dat de show me voorbij zou steken.” ‘A Dance With Dragons’ eindigt met de cliffhanger van de moord op Jon Snow. Die laatste is in de tv-serie al uit de dood opgestaan, en de ‘Ice and Fire’-saga zal dus ook op tv voor de eerste keer tot een finale conclusie komen, in plaats van op papier.”

Martin weet zélf niet hoe de tv-serie zal aflopen, want hij heeft de scripts niet gelezen. Het zijn uiteindelijk dus voornamelijk andere schrijvers die een einde aan zijn geesteskind hebben gebreid. “Ik heb nog niets gelezen en ik heb geen tijd gehad om de set te bezoeken, want ik was aan mijn volgende boek aan het werken. Ik weet van bepaalde dingen die ze gepland hebben met de belangrijkste personages, maar wat er met de kleinere rolletjes gebeurt, heb ik volledig aan hen overgelaten. En, uiteraard, ze zijn me al enkele jaren voorbij wat het verhaal betreft, er zullen dus enkele belangrijke verschillen zijn tussen hun show en mijn boeken.”

De schrijver begon in 1996 met zijn boekenreeks. Het is echter al sinds 2011 geleden dat Martin nog een boek uitbracht. Het laatste heette ‘A Dance With Dragons’. Het volgende boek heeft wel al een titel, ‘The Winds Of Winter’, maar is al jaren in de maak. Het zou zelfs niet het laatste boek in de reeks zijn, zo meent Martin. Want daarna wil hij nog één boek uitbrengen, getiteld ‘A Dream Of Spring’.

Sinds zijn laatste boek uitkwam, heeft de schrijver het enorm druk met werken aan de tv-reeks, maar ook met andere projecten én de planning van een ‘Game Of Thrones’-prequel. Gezien zijn leeftijd wordt er gefluisterd dat Martin zijn ondertussen wereldberoemde boekenreeks misschien wel nooit zal afmaken.

‘Game Of Thrones’ seizoen 8 zal vanaf 14 april te zien zijn op Telenet Play en Play More.