Gentse sterrenchef beoordeelt hobbykoks in nieuw VTM-programma: “Ik verwacht geen driesterrenmaaltijd” BDB

31 januari 2020

07u24

Bron: NB 3 TV Topchef Marcelo Ballardin (38) van de Gentse sterrenzaak OAK zal de hobbykoks beoordelen in het nieuwe VTM-programma ‘Mijn keuken mijn restaurant’. Dat doet hij met niemand minder dan Sergio Herman. “Ik verwacht geen driesterrenmaaltijd, gewoon lekker eten zoals je bij vrienden krijgt voorgeschoteld”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Ballardin heeft al een groot deel van de wereld gezien. De chef groeide op in Brazilië met zijn Italiaanse ­vader en Braziliaanse moeder en maakte daarna tussenstops in onder andere Florida. Hij leerde koken in Londen bij Le Cordon Blue en verfijnde zijn stiel verder bij Hertog Jan in Brugge en ­Pure C in Cadzand. In 2014 opende hij OAK in Gent, dat drie jaar later een eerste Michelinster binnenhaalde. En vorig jaar won Ballardin nog een tv-wedstrijd in Zuid-Korea.

Nu wordt de sterrenchef dus een nieuw gezicht in ‘Mijn keuken mijn restaurant’. “Ik ga streng oordelen op de basics”, vertelt het kersverse jurylid. “Als de kandidaten de essentie niet ­onder de knie hebben, hebben ze zelfs als hobbykoks geen plaats in het programma.”

Wanneer ‘Mijn keuken mijn restaurant’ start en wie de tien deelnemende hobbykoks zijn, wordt later meegedeeld.