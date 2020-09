Gentse politie helpt dakloze aan schoenen en jas: “Gucci of Vuitton? We zijn net de ‘fashion police’” BDB

23 september 2020

06u00

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Inspecteur Ruben haalt woensdagavond in ‘Niveau 4' zijn innerlijke Jani Kazaltzis naar boven wanneer hij schoenen en een trui zoekt voor een dakloze vrouw. “Wil je schoeisel van Converse? Of liever Nike, Gucci of Vuitton? Nu zijn we eigelijk de ‘fashion police’”, grapt hij. De vrouw wordt gevonden nadat ze door enkele mannen buitengegooid werd omdat ze seks weigerde. “Het minste wat we kunnen doen, is haar helpen en kledij geven. We willen niet dat ze doodvriest op straat”, vervolgt de agent.

Je ziet ‘Niveau 4' elke woensdagavond om 20.35 uur op VIER.