Gentse derby in finale 'De Campus Cup' Redactie

04 juli 2019

00u00 0 TV Na 23 spannende afleveringen zijn de finalisten van 'De Campus Cup' bekend: de studenten van de opleiding Politieke Wetenschappen aan de UGent - Jens, Bram, Ellen en Bjarne - nemen het vanavond op tegen Timon, Benjamin, Hanne en Michiel van de opleiding Rechten aan diezelfde UGent.

Die Gentse derby is niet zo verrassend, want liefst vijf teams in de top acht kwamen uit de Arteveldestad. Opvallend: de KU Leuven - die in gerenommeerde universiteitsrankings meestal de UGent verslaat - schopte het niet tot in de top acht.

Vanavond neemt presentator Otto-Jan Ham (40) het ultieme examen af. Welke studierichting slaagt met grote onderscheiding?

'De Campus Cup'

Canvas

22.05 uur