Gene Thomas brengt uitgeklede versie van Regi’s ‘Feel the Love’: “Een eerbetoon aan mijn overleden ‘muzikale broer’” SDE

20 april 2020

21u40

Bron: VTM 6 TV In deze vierde aflevering van ‘Liefde Voor Muziek’ staat Regi centraal. Wie hoopte op een nieuwe versie van Milk Inc.-nummers was In deze vierde aflevering van ‘Liefde Voor Muziek’ staat Regi centraal. Wie hoopte op een nieuwe versie van Milk Inc.-nummers was eraan voor de moeite , maar gelukkig heeft de man hits genoeg om een hele aflevering te vullen. En die kleppers blijken ook in uitgeklede versie moeiteloos overeind te blijven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Karen Damen mag de spits afbijten. Ze kiest voor ‘Where Did You Go (Summer Love)’, het nummer waarmee Regi zijn eerste nummer 1 als solo-artiest scoorde. “Ik heb keiveel zenuwen”, zuchtte Karen op voorhand. “Ik ga het doen, maar ik ga mijn ogen wel dicht doen.” En Regi en de anderen bleken laaiend enthousiast: “Die sfeer die hierin vervat zit...”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Peter van Mama’s Jasje kiest voor een nummer van Regi en Stan Van Samang: ‘Hang On’. De ‘prins van het woord’ zette de originele lyrics om tot een Nederlandstalige versie en geeft het nummer meteen ook een nieuwe titel ‘Waarom?’. “Wat een geweldige pen heb jij!”, klonk het bij Regi. Ook Sean, die doorgaans geen fan is van Nederlandstalige muziek, is onder de indruk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wanneer André Hazes aan de beurt is, hoopt Regi stiekem dat die één van zijn dancenummers heeft ingeruild voor een echte ‘schlager’. André is alvast erg zenuwachtig om zijn versie van ‘When it comes to Love’ te brengen: “Hier ben ik al die weken het bangst voor geweest. Het is bijna jazz geworden”, zegt de Nederlander. “En Nederlandstalig. Je moet mij geen Engels horen zingen, da’s de hond die blaft op de achtergrond.” “Hoe geweldig als jij dit doet", merkte Regi op.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Sean twijfelde geen seconde over welk nummer hij zou kiezen, en brengt dus een remake van ‘Ordinary’, een hit van Regi en Milo Meskens. “Ik weet niet of je what the fuck mag zeggen op VTM, maar what the fuck!” laat een verbaasde Regi weten. “Dit kun je niet zingen als je dit nog nooit hebt meegemaakt.” Kato is dan weer vooral verbaasd over de hoge noten die Sean neerzet.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gene Thomas brengt een eerbetoon aan zijn overleden ‘muzikale broer’ Wim Claes, producer en componist. Hij werkte samen met Clouseau, Dana Winner, Sam Gooris, en vele anderen. Samen met Emma Philippa en John Terra was hij ook de man achter ‘Like The Wind’, het nummer waarmee Vanessa Chinitor ons land in 1999 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival. Gene kleedde het nummer ‘Feel the Love’ volledig uit en bracht daarmee zowat iedereen in tranen. “Hoe heb je dat kunnen doen”, klonk het bij een verbijsterde Regi. “Hier mag je trots op zijn. Ik weet niet wat ik moet zeggen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In 2018 scoorde Regi zijn grootste hit tot nu toe met de feelgood track ‘Ellie’, een ode aan zijn oudste dochter. Een nieuwe versie daarvan mocht dan ook niet ontbreken. Tom en Kato van The Starlings krijgen de eer om het nummer te bewerken. Tom doet dat met zijn gitaar in de hand, en Kato kruipt voor deze versie zelf achter de piano. “Zo leuk, ik word daar zo vrolijk van worden", roept Regi uit.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Afsluiten doet Regi op zijn eigen, herkenbare manier: met veel ambiance. Zonder keyboard deze keer, maar wel achter de gitaar. Samen met Alex Alexander - de zanger van ‘Where Did You Go’ - brengt hij op geheel eigen wijze het nummer ‘No Diggity’ van Blackstreet. Regi zingt trouwens ook zelf mee als backing vocal.

Lees ook:

André Hazes ontroert met hit van Mama’s Jasje in ‘Liefde voor Muziek’: “Peter doet me enorm aan m’n vader denken”

Alweer wat emotionele radiokleppers erbij: ‘Liefde Voor Muziek’ pakt nummers van Gene Thomas aan

Kato en Tom Dice brengen Karen Damen aan het huilen in eerste aflevering ‘Liefde voor Muziek’: bekijk hier alle optredens