Gene Bervoets speelt hoofdrol in tweede seizoen ‘Beau Séjour’ TDS

11 juni 2019

15u12

Bron: VRT 16 TV Vandaag zijn de opnames van het tweede seizoen van’ Beau Séjour’ van start gegaan. De fictiereeks, die pas in 2021 te zien zal zijn op Eén, speelt zich deze keer af in Zeebrugge, ondermeer bij de Belgische marine. Gene Bervoets speelt de hoofdrol. Daarnaast bestaat de cast bijna volledig uit West-Vlaamse acteurs met onder andere Lize Feryn, Sam Louwyck, Greet Verstraete en Emilie De Roo.

Het concept van het vorige seizoen blijft ongewijzigd, het hoofdpersonage onderzoekt zijn eigen dood, maar de omgeving, verhaallijnen en personages zijn volledig nieuw. ‘Beau Séjour’ is ditmaal geen hotel maar wel de naam van een zeilboot. Gewezen marinecommandant Maurice (Gene Bervoets) ziet zijn eigen lijk hangen aan de mast van de zeilboot Beau Séjour. Hij gelooft niet dat hij zelfmoord heeft gepleegd en wil zijn familie ervan overtuigen dat er meer aan de hand is. Daarom begint hij zijn eigen dood te onderzoeken.

“Als acteur word je maar enkele keren in je carrière met een script geconfronteerd waarvan je denkt: dit is het. In Beau Séjour 2 klopt alles”, aldus Bervoets. “Het schitterend originele idee van het eerste seizoen is zo uitgepuurd dat het een andere dimensie krijgt in deze nieuwe reeks. Het is letterlijk larger than life. Het personage van Maurice is om je duimen en vingers van af te likken. Alles zit er in: het is een zoektocht vol drama, humor, liefde en passie naar de sterfelijke mens, naar jezelf.”

Het eerste seizoen haalde gemiddeld 1,4 miljoen kijkers op Eén, kwam ook in Frankrijk en Duitsland op antenne via Arte en was wereldwijd te zien op Netflix. De opnames van het tweede seizoen lopen nog tot eind november.