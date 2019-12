Gene Bervoets reageert na ongeval op set van ‘Beau Séjour 2': “Het enige wat nu telt, is rust” TK

30 december 2019

16u51 0 TV Acteur Gene Bervoets (63) heeft voor het eerst gereageerd sinds bekend werd gemaakt dat hij gewond raakte tijdens de slotopnames van de tweede reeks van ‘Beau Séjour’. De acteur herstelt momenteel thuis en laat weten dat alles goed komt, maar wil verder niet vertellen wat er precies aan de hand is.

“Lieve mensen, sinds het bericht gisteren werd verspreid van mijn ongeluk op de set van Beau Séjour 2, kreeg ik heel wat ongeruste reacties”, steekt Bervoets van wal op Facebook. “Via deze weg wil ik jullie melden dat ik momenteel thuis herstel. Hopelijk begrijpen jullie dat ik nu onmogelijk op alle berichten persoonlijk kan reageren. Het komt goed. Voorlopig kan ik geen verdere details geven. Het enige wat nu telt, is rust. Bedankt om dat even te respecteren. Hartelijke groet en een fijne jaarwisseling gewenst.”

Productiehuis De Mensen meldde gisteren in een persbericht dat Bervoets gewond raakte tijdens een scène in de Lites waterstudio. “Hij werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Gène mocht diezelfde avond nog naar huis, waar hij momenteel herstelt van zijn verwondingen”, klonk het. “De productie liep hierdoor minimale vertraging op en de resterende scènes met Gène zullen vermoedelijk herpland worden in het voorjaar.” Wat de precieze oorzaak is van het ongeval wordt nog onderzocht.