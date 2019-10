Gênant slippertje van Bill Clinton komt vanavond op de buis in ‘The Clinton affair’ MVO

15 oktober 2019

10u00

Bron: VRT 0 TV Hoe vaak Bill Clinton ook beweert dat hij geen “sexual relations with that woman” had, het blijft één van de grootste schandalen uit de Amerikaanse geschiedenis. Dat men het de oud-president nooit zal laten vergeten blijkt nogmaals uit ‘The Clinton Affair’, een documentaire die we vanavond kunnen bekijken op Canvas.

“That woman” is uiteraard Monica Lewinsky, een voormalige stagiaire van het Witte Huis, die een affaire gehad zou hebben met president Clinton. Gezien Bill uiteraard al getrouwd was met Hillary, die later zelf een gooi zou doen naar het presidentschap van de Verenigde Staten, werd daar erg op neergekeken. Het werd zo gênant dat het Bill bijna zijn presidentschap kostte.

‘The Clinton Affair’, gemaakt door Oscarwinnaar Alex Gibney en Emmy-winnares Blair Foster, bestaat uit vier delen, waarvan het eerste vanavond wordt uitgezonden. De reeks zal ook te bekijken zijn via het online platform VRT NU.

‘The Clinton Affair’, 15 oktober om 23u op Canvas