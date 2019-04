Gemaskerde goochelaar verbijstert het publiek van ‘Britain’s Got Talent’ met de ‘spookachtigste act ooit’ TK

14 april 2019

15u21

Bron: Daily Mirror 7 TV Bij ons is het nog even wachten op het nieuwe seizoen van ‘Belgium’s Got Talent', maar aan de overkant van het kanaal zijn ze intussen alweer begonnen aan het dertiende (!) seizoen van de talentenjacht. En er duiken opnieuw geweldige acts op tussen de audities, zoals ‘Magician X’. De gemaskerde goochelaar sloeg gisterenavond de hele zaal met verstomming met zijn psychische trucs.

Niemand weet hoe hij eruitziet of zelfs hoe zijn stem klinkt: met een wit masker, een zwart gewaad en een stemvervormer stapte Magician X gisterenavond het podium van ‘Britain’s Got Talent’ op. Zijn geheimzinnige voorkomen werd getrakteerd op een bedenkelijke blik van jurylid Simon Cowell, maar dat kon de man (of vrouw?) duidelijk niet deren. Hij intrigeerde meteen de hele zaal toen hij het bekende presentatorduo Ant en Dec vroeg om plaats te nemen op het podium, waarna hij verklaarde dat hij de psychische link tussen de twee beste vrienden zou aantonen.

Vervolgens liet hij de twee hun ogen sluiten en raakte enkel de arm van Ant aan. Daarna vroeg hij aan het duo om hun arm op te steken als ze een aanraking hadden gevoeld. En jawel: beiden staken hun hand op. De goochelaar ging nog verder: hij duwde met een vinger in de zij van Ant en vroeg de vrienden daarop waar ze een aanraking hadden gevoeld. Beiden wezen naar hun rechterzij.

En toen moest het pièce de résistance nog komen: de twee werden ook geblinddoekt opgedragen om een tekening te maken op een bord. In de hele zaal vielen monden open toen bleek dat ze niet alleen dezelfde tekening hadden gemaakt, maar dat die ook het jaar 1989 spelde - het jaar waarin ze elkaar leerden kennen. De Daily Mirror had het over ‘de meest spookachtige act ooit’.

Hechte vriendschap

Anthony ‘Ant’ McPartlin en Declan ‘Dec’ Donnelly zijn al 30 jaar de beste vrienden en vormen al zo’n 25 jaar een succesvol presentatorduo. Intussen werken ze zelden zonder elkaar; naar verluidt zijn ze ook elk voor één miljoen pond verzekerd voor het geval de andere zou sterven.

Hun vriendschap kende vorig jaar wel een moeilijke periode: Ant werd begin 2018 opgepakt nadat hij betrokken raakte bij een auto-ongeval en dronken achter het stuur bleek te zitten. Hij zette zijn carrière daarop op pauze en liet zich opnemen in een ontwenningskliniek, waardoor Dec het even zonder hem moest stellen. Donnelly bleef zijn vriend wel altijd steunen, en sinds januari staan de twee weer samen voor de camera’s.

Britse media noemden de tweede auditie-aflevering een topper, want Simon Cowell gaf ook al zijn ‘golden buzzer’ (die een kandidaat rechtstreeks naar de liveshows stuurt) weg. Hij was danig onder de indruk van stand-up comedian Kojo: “Normaal hou ik niet van comedians, maar jou vind ik geweldig”, klonk het. Kojo barstte vervolgens in tranen uit.

En tenslotte kwam ook Susan Boyle langs, die haar tienjarige carrière vierde. In 2009 deed ze immers zelf auditie voor ‘Britain’s Got Talent' met het nummer ‘I Dreamed A Dream’ uit de musical ‘Les Misérables’. De zangeres werd daarop wereldberoemd. Ze hernam het lied gisterenavond speciaal voor het jubileum nog eens, tot groot plezier van het opgetogen publiek.