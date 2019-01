Geld stroomt binnen voor 'bestolen' finalist 'Per Seconde Wijzer’ TDS

26 januari 2019

14u23

Bron: ANP 0 TV De crowdfundingsactie voor de onfortuinlijke ‘Per Seconde Wijzer’-finalist loopt als een trein. In minder dan een dag is al 1.750 euro opgehaald. Ook de Nederlandse presentatoren Jan Versteegh en Albert Verlinde hebben een steentje bijgedragen, bevestigt een woordvoerder. Hoeveel geld ze hebben gedoneerd, is niet bekendgemaakt.

Jan Versteegh introduceerde de actie vrijdagavond in de uitzending van het showbizzprogramma. “Die jongen hoort iets meer te krijgen dan alleen een klokje”, vond hij.

De afloop van de uitzending van donderdagavond van ‘Per Seconde Wijzer’ leverde op sociale media ophef op toen kandidaat Jeroen Meerwijk in de categorie sport een vraag over artiesten die optraden in de finale van de Super Bowl moest beantwoorden. De Nederlander wist daar echter niets van en kon daardoor fluiten naar de 7.550 euro die hij kon winnen.

Bedrog

Op sociale media maakten veel kijkers zich boos over het “bedrog”. Velen spraken van een “rotstreek” omdat dit duidelijk geen sportvraag was.

Jeroen reageert ondertussen dankbaar op alle steunbetuigingen.”Ik vind het fantastisch dat mensen deze moeite nemen”, zegt hij zaterdag tegen Omroep Gelderland over het enorme bedrag dat nu al is opgehaald. “Verder weet ik niet goed wat ik ervan moet zeggen. Ik ben een beetje flabbergasted.”